Wolfgang Hagel verlässt das Regie-Team der Narren

„Keine Panik auf der Titanic“ – die Verantwortlichen aus der Regie haben alles im Griff. Wolfgang Hagel wurde am Montagabend auf der Redoute in der Lindenhalle emotionsreich verabschiedet. Nach dem allgemeinen Schlussapplaus für die Akteure des diesjährigen Bühnenprogramms richtete Peter Kienle, Zunftmeister der Narrenzunft Spritzenmuck Ehingen, seine Worte an Hagel.

15 Jahre lang auf jeweils vier Bällen hatte Hagel gemeinsam mit Jürgen Nussbaumer die Verantwortung für das Bühnenprogramm übernommen. „Das sind insgesamt 60 Bälle, auf denen Wolfgang hier auf der Bühne gestanden hat“, rechnete Peter Kienle vor. Das sei nicht immer einfach gewesen, den ganzen wilden Haufen der Akteure hinter der Bühne in Schach zu halten und beispielsweise ein wenig Ordnung in die Kabinen zu bekommen. „Unverständlich, warum er nun gehen möchte, aber ich sage im Namen aller Narren: Dankeschön, Wolfgang“, sprach Kienle seinen Dank aus und überreichte ihm einen großen Präsentkorb. Die Akteure auf der Bühne stimmten danach als Chor das Lied „Wieder alles im Griff“ von Jürgen Drews an, welches die jahrelange Arbeit von Hagel würdigte.