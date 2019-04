Wolfgang Dressler für 50 Jahre geehrt

Der Tischtennisclub Ehingen hat am vergangenen Freitag seine Jahresversammlung abgehalten. Der Verein wurde im Jahr 1964 gegründet. Fünf Jahre später ist Wolfgang Dressler beigetreten, der für seine 50-jährige Mitgliedschaft vom Vorsitzenden Karl Scheible geehrt wurde.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als die erste Herrenmannschaft in die Be-zirksliga aufgestiegen war, sind die spielerischen Erfolge diesmal dünn gesät. Nach dem Weggang von Sebastian Abele nach Staig kamen als Verstärkungen zwar Adam Weigel und Heiko Netzer. Netzer fiel längere Zeit verletzungsbedingt aus und am Ende war der Abstieg nicht aufzuhalten.

Neu hinzu in der zurückliegenden Saison kam der Einsatz im Verkaufsstand bei den Heimspielen des Bundesligisten TTF Ochsenhausen in der Johann-Vanotti-Halle. Die Ochsenhausener bestätigten den guten Service und es hat sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Vereinen entwickelt. Pluspunkte im Bericht von Karl Scheible waren die jährliche Rad-Tour und die Ehinger Kirbe.

Patrick Huss gab zunächst den Bericht für den Jugendleiter. Die Jungen U18 waren in die Kreisliga A aufgestiegen und wurden Sechster. Die Jungen U12 wurden nach der Rückrunde Zweiter in der Bezirksliga. Bei der Bezirksmeisterschaft war Viktoria Knelz sehr erfolgreich, wurde Dritte im Einzel und Erste mit ihrer Partnerin im Doppel.

In seiner Eigenschaft als Sportwart berichtete Patrick Huss vom direkten Wiederabstieg der Herren I, die nun in der Bezirksklasse spielen und eventuell auf zwei Neuzugänge hoffen dürfen. Die Herren II wurden Sechster in der Kreisliga B, die Herren III Fünfter in der Kreisklasse. Beim Neujahrsturnier des SC Berg gewannen Jürgen Abele und Heiko Netzer den Wettbewerb Herren C.

Anstelle des verhinderten Kassiers Guido Frömmichen gab Karl Scheible den Kassenbericht. Es gab erneut einen ansehnlichen Zuwachs, an dem der Erlös bei der Kirbe einen wichtigen Anteil hatte. Jürgen Abele hatte mit Hans-Peter Rommel die Kasse geprüft und bescheinigte dem Kassier in seinem neuen Amt tadellose Arbeit. Dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Ehrungen: Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Wolfgang Dressler geehrt. 40 Jahre sind Ralf Hammer, Jürgen Kloker und Uli Schick beim TTC Ehingen, 30 Jahre Waldemar Siebert und 20 Jahre Sarah Pflug, die inzwischen bei den Damen des SC Berg spielt.

Zum Abschluss dankte Vorsitzender Karl Scheible seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit sowie den Fahrern bei Auswärtsspielen. Sein Dank galt auch der Stadtverwaltung für die Zurverfügungstellung der Sporthalle und den Hausmeistern Kuhn und Osswald.