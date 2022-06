Wolf treibt sich in der Region herum - Lamm und Reh tot aufgefunden

In zwei Fällen ist Ende April ein Wolf im Alb-Donau-Kreis nachgewiesen worden. Wie die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt FVA am Dienstag mitteilt, hatte laut genetischer Analyse ein Wolf sowohl das am 20. April im Gemeindegebiet Ehingen tot aufgefundene Lamm als auch das am 29. April in der Gemeindeebene von Illerrieden leblos gefundene Reh getötet.

Gemeinden informiert

Ob es sich dabei um denselben Wolf handelt, konnte aufgrund der Probenqualität bei der genetischen Untersuchung nicht festgestellt werden. Es ist wegen des zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs aber möglich, dass es dasselbe Tier ist.

Die Frage, ob der Wolf weitergezogen ist oder sich noch im Alb-Donau-Kreis aufhält, kann nicht beantwortet werden. Die betroffenen Gemeinden im Alb-Donau-Kreis liegen außerhalb der beiden Fördergebiete Wolfsprävention, im Schwarzwald leben derzeit drei sesshafte Wolfsrüden. Die Verbände der Koordinationsgruppe Wolf sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über das Ereignis informiert.