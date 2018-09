Wohnraumsanierung kostet 3,5 Millionen Euro

Nach vier Jahren ist die Sanierung der Wohnbereiche im Kolleg St. Josef abgeschlossen, in einer Feierstunde wurden die Räume eingeweiht. Die Bewohner sind schon zu Schuljahresbeginn eingezogen. Jetzt hat Ehingens Stadtpfarrer Harald Gehrig die neu gestalteten Räume gesegnet. „Der Gnade Gottes entsprechend habe ich den Grund gelegt“, zitierte Gehrig aus einem der Paulusbriefe.

Nach 40 Jahren Nutzung war der Wohnbereich des Kollegs St. Josef nicht mehr zeitgemäß und sanierungsbedürftig, lange Wege mussten zu den Sanitärräumen zurückgelegt werden. Jetzt erstrahlt alles in neuem Glanz. Frische Farben und viel mehr Licht und ein ganz neues Konzept geben dem Wohnbereich mit 62 Zimmern ein ganz anderes Gesicht. Die Zimmer sind aufgeteilt in neun Wohnbereiche mit Wohnzimmer für Mädchen und Jungen jeweils nach Altersgruppen getrennt. Die Jungen der Klasse elf fühlen sich in ihrem neuen Wohnzimmer mit integrierter Küchenzeile jedenfalls schon pudelwohl und treffen sich gern hier - nicht nur zum Fernsehen.

Etwas Außergewöhnliches gestalten

Viele Ehrengäste hat der Direktor des Kollegs Johannes Krickl zur Einweihung begrüßt, darunter den früheren Leiter des Hauses und pensionierten Generalvikar Werner Redies, Bürgermeister Sebastian Wolf, die Schulleiter der Franz-von-Sales-Schulen in Obermarchtal und Ehingen und des Johann-Vanotti-Gymnasiums Tobias Sahm sowie Alexander Bochtler von der Realschule Ehingen. „In diesem Haus, wo ich wohne“ von Mark Forster spielte die Kasten-Band zur Einweihung. „Wir wollten aus dem Gewohnten etwas Außergewöhnliches gestalten“, sagte Krickl. Die Bäder und Toiletten sind jetzt in den Wohnbereich integriert, Heizung und Fenster sind auf neuestem Stand, ebenso die Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, so hat jedes Zimmer einen Rauchmelder.

Klaus Hilbert, der Geschäftsführer der Marchtaler Internate sagte, es gäbe mehr Privatsphäre für die Bewohner und auch mehr Raum für Begegnungen geprägt von Achtung, Toleranz und gegenseitiger Fürsorge und Respekt.

Reinhard Hergeth von der Abteilung Grund- und Bauverwaltung der Diözese Rottenburg Stuttgart erklärte, „vor vier Jahre nach der Sanierung des Speisesaals haben wir den ersten Bauabschnitt begonnen und nur mit Firmen aus der Region gearbeitet. Wir sind im Kostenrahmen von 3,5 Millionen Euro und auch im Zeitrahmen geblieben“.

Der ausführende Architekt war der Ehinger Michael Hamm, er sagte, „unser Ziel war es, viele Einzelzimmer und Apartments für die Betreuer zu schaffen. Die Zimmer waren bei laufendem Internatsbetrieb zu sanieren“. Eine Bilderschau zeigte die einzelnen Schritte des Umbaus. Am 16. Oktober wird sich das Kolleg St. Josef an einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentieren.