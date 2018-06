Wohin mit den Flüchtlingen in Ehingen?

Die Zahl der Flüchtlinge, die der Alb-Donau-Kreis aufnehmen wird, steigt ständig. Dass der Kreis nun die Absicht hat, weitere 230 Flüchtlinge in der Alten Molke, im Panoramahotel und am Sternplatz unterzubringen, ist dem rasanten Anstieg der Flüchtlinge geschuldet. Sozialdezernent Josef Barabeisch wird indes versuchen, zusammen mit seinen Mitarbeitern die neuen Flüchtlinge in Ehingen bei ihren Unterkünften nach Nationalitäten und Ethnien zu ordnen.

Dass der Alb-Donau-Kreis nun auch zusätzlich zu den leerstehenden Gebäuden wie der Alten Molke oder dem ehemaligen Flurneuordnungsamt am Sternplatz auch ein Hotel in Betracht zieht, ist laut Barabeisch alles andere als ungewöhnlich. „Viele andere Landkreise machen das auch. Wir haben zum Beispiel in Erbstetten bereits das Hotel Löwen gepachtet. Solche Einrichtungen sind natürlich prädestiniert für die Unterbringung von Menschen. Wenn die Angebote stimmen, pachten wir“, betont der Sozialdezernent, der sich im Oktober auf die Ankunft von rund 280 Flüchtlingen vorbereiten wird. Ursprünglich – sprich vor wenigen Tagen – waren es noch 220, die in den Alb-Donau-Kreis kommen sollten. „Deswegen sind wir auch weiterhin dringend auf der Suche nach Unterkünften. Wir arbeiten täglich mit Hochdruck daran“, so Barabeisch, der die Stadt Ehingen mit ihren rund 25 000 Einwohnern gut vorbereitet sieht. „Wir werden natürlich auch in Ehingen die Betreuung mit Hauptamtlichen machen. Aber durch die Helferkreise und die Lokale Agenda ist Ehingen sehr gut aufgestellt. Ich bin überzeugt, dass wir das zusammen mit den Ehingern schultern werden. Denn Integration findet nun mal vor Ort statt“, betont Barabeisch. Woher die 230 neuen Flüchtlinge kommen werden, weiß Barabeisch derzeit noch nicht. „Sie werden von verschiedenen Landeserstaufnahmestellen kommen. Das ist sicher. Wir können daher den Zugang in den Kreis nicht steuern, wohl aber, wo wir welche Menschen unterbringen werden.“ Deswegen will Barabeisch mit seinen Mitarbeitern bei der Verteilung auch darauf achten, dass der Mix an Nationalitäten und Ethnien in einer Unterkunft nicht zu groß wird. „Wir versuchen immer, Menschen aus einem Kulturkreis in einer Unterkunft zusammenzubringen“, sagt Barabeisch. Derzeit bekommt der Kreis pro Asylbewerber 13 260 Euro für 18 Monate. Damit muss die Unterbringung, Verpflegung und etwaige medizinische Versorgung bezahlt werden. „Das ist nicht auskömmlich“, macht Barabeisch deutlich.

Dieses Problem sieht auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Schmitt, die in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit ihrem Bundestagskollegen Heinz Wiese darauf pocht, eine europäische Lösung anzustreben und zudem die Kommunen finanziell zu entlasten. „Der Bund hat nun beschlossen, dass 670 Euro pro Monat pro Asylbewerber an die Länder fließen. Ich sehe hier nun Baden-Württemberg in der Verantwortung, diese Gelder an die Kommunen und Landkreise weiterzugeben“, fordert Schmitt, die zudem erklärt, dass die Aufnahmefähigkeit Deutschlands bei den Flüchtlingen „ihre Grenzen hat“. „Wir können nicht dauerhaft 800000 Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen. Nicht nur, weil wir dann nicht mehr wissen, wo wir diese Menschen unterbringen sollen, sondern auch, weil es uns dann nicht mehr möglich sein wird, diese Menschen in unserer Gesellschaft zu integrieren“, betont Schmitt.