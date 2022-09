Wochenmarkt am Samstag am Sternplatz

Wegen der Ehinger Kirbe findet der Wochen- und Bauernmarkt am Samstag, 10. September, auf dem Sternplatz statt. Das schreibt die Stadtverwaltung und empfiehlt zum Parken den Parkplatz „Norma" (Parkscheibe 90 Minuten), Parkdeck 1 und 2 der Tiefgarage Sternplatz sowie den Parkplatz an der Müllerstraße (Parkscheibe 90 Minuten) mit direktem Zugang zur Lindenstraße. Der Stadtbus kann die Haltestellen Marktplatz und Amtsgericht am kommenden Samstag nicht anfahren, empfohlen wird deshalb der Ein- und Ausstieg am Busbahnhof.