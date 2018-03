WKG startet mit hohem Sieg in die Saison

Die Turner der Wettkampfgemeinschaft (WKG) Donau-Alb I sind mit einem hohen Sieg in die Saison gestartet. In ihrem ersten Wettkampf mussten die WKG-Turner beim SV Bolheim II an die Geräte. Gegen den Aufsteiger wollten die Turner aus Munderkingen, Ehingen und Laichingen deutlich machen, dass sie auch in diesem Jahr bei der Vergabe der Spitzenpositionen in der Bezirksliga Süd unbedingt ein Wörtchen mitreden wollen. Mit starken Übungen an allen Geräten gelang mit 281,80:217,15 Punkten (12:0 Gerätepunkte) ein nie gefährdeter Auswärtssieg.

Der Auftakt erfolgte am Sprung, da die erste Mannschaft der Gastgeber aus Bolheim zeitgleich ihren Oberliga-Wettkampf am Boden begann. Mit sehr guten Tsukahara-Sprüngen in gehockter und gebückter Ausführung gelang der WKG ein Auftakt nach Maß (46,30:40,50 Punkte). Am Barren (48,40:42,40) und am Reck (43,85:27,95) zeigten die WKG-Turner die deutlich schwierigeren Übungen und entschieden mit hohen Bewertungen den Wettkampf frühzeitig zu ihren Gunsten. Ohne Druck gelangen auch die Übungen am Boden (51,90:42,10). Dabei holten die Munderkinger Jonas Frankenhauser, Jan Rieger und Thilo Merk mit jeweils 13,00 Punkten die höchste Wertung des Tages. Am Pauschenpferd (43,95:27,95) und an den Ringen (47,40:36,25) gelangen den jungen WKG-Turnern zwar noch nicht alle neuen Elemente in der bestmöglichen Ausführung, doch auch diese Geräte wurden am Ende klar gewonnen.

Weiter geht es für die WKG Donau-Alb I am Sonntag, 25. Februar. Dann ist der TSV Dunningen in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen zu Gast.