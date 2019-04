WKG Donau-Alb kämpft um Aufstieg in die Landesliga

Die Turner der Wettkampfgemeinschaft (WKG) Donau-Alb I kämpften am Samstag, 27. April, im Ligafinale in der Doppelsporthalle in Ludwigsburg um den Aufstieg in die Landesliga. Wettkampfbeginn ist um 13.30 Uhr. Nach zwei vergeblichen Anläufen wollen die Turner aus Munderkingen, Ehingen und Laichingen ein gewichtiges Wörtchen bei der Vergabe der zwei Aufstiegsplätze mitreden.

Mitbewerber sind neben der WKG Donau-Alb und dem TurnTeam Staufen II die stärksten Mannschaften der Bezirksliga Nord (KTV Hohenlohe III, WKG Murr-Erdmannhausen) und der Bezirksliga Mitte (WKG Villingendorf-Rottweil, TSV Dunningen) sowie die abstiegsgefährdeten Landesligisten TG Biberach, MTV Stuttgart, TSV Geislingen und SpVgg Mössingen. Die vergangene Ligarunde hat gezeigt, dass alle genannten Mannschaften leistungsmäßig eng beieinanderliegen und zwischen 265 und 275 Punkten turnen können. Da im Finale ohne Streichnote geturnt wird und alle Übungen in die Gesamtnote einfließen, gilt es, schwere Fehler unbedingt zu vermeiden, um die Chance auf einen Aufstiegsplatz zu wahren.

Die WKG-Riege geht sicher als Außenseiter in dieses Finale. Aber mit einer sehr guten Tagesform und dem nötigen Quäntchen Glück bei einem günstigen Wettkampfverlauf ist für die Turner auch ein Spitzenplatz erreichbar. Für die WKG Donau-Alb turnen: Noah Bucher, Sebastian Schmidt, Jan Rieger, Thilo Merk, Joshua Rauschmaier, Noah Pöhler, Timo Pöhler und Marco Clauß.