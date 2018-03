Wirtschaftlich und sportlich erfolgreich

Ein sportlich erfolgreiches und wirtschaftlich gutes Jahr liegt hinter dem SV Granheim. Nach seiner achtjährigen Amtszeit als Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit hört Bernd Schleker auf. Sein Rückzug hinterlässt eine Lücke im der Granheimer Vorstand.

Am Freitagabend eröffnete Bernd Schleker, Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit, die Granheimer Hauptversammlung im Sportheim. Trotz Geburtenrückgangs kann der SV Granheim zu Freuden von Schleker noch immer rund 600 Mitglieder aufweisen. Rückblickend auf das vergangene Jahr lobt Schleker die „gute Zusammenarbeit aller ehrenamtlichen Helfer“ am Granheimer Backhausfest mit dem Programmabend unter dem Motto „Granheim auf fantastischer Zeitreise“, der Kinderfreizeit „Burg Derneck“, dem Granheimer Elfmeterturnier, dem Verkauf von Wäs und Pizza an der Ehinger Kirbe, dem Jugendhallenturnier in der Ehinger Längenfeldhalle und der vereinseigenen Weihnachtsfeier in der Albhalle.

Für das laufende Vereinsjahr ist unter anderem die Sanierung der Duschräume in der Albhalle durch die Stadt Ehingen geplant. Ebenso stehen das Backhausfest mit einer Live-Übertragung der Weltmeisterschaft, ein Elfmeterturnier, ein Kirbestand und die Weihnachtsfeier an.

Die Entwicklung des Vereinsvermögens ist laut Martin Willbold, Vorsitzender für Finanzen, positiv zu verbuchen. Der SV Granheim habe ein wirtschaftlich sehr gutes Jahr hinter sich und konnte den bislang höchsten Gewinn erwirtschaften.

13 aktive Fußballmannschaften

Fußballabteilungsleiter Reinhold Oßwald berichtet, dass 13 Mannschaften aktiv am Spielbetrieb teilnehmen. Darunter sind zwei Frauen-, zwei Männer- und neun Jugendmannschaften, die zum Teil in Spielgemeinschaften sind. Oßwald betont die sportlichen Höhepunkte im vergangenen Jahr: darunter die erfolgreiche Relegation der Damen in die Verbandsliga, die Meisterschaft der B-Juniorinnen, die Meisterschaft der C-Juniorinnen und die Meisterschaft der C-Junioren. Ebenso hebt er die „tolle Leistung“ der Damen in den Hallenwettbewerben hervor. Nach dem Sieg in der Bezirkshallenmeisterschaft konnte das Team den siebten Platz in der WFV-Verbandshallenmeisterschaft erreichen. Abgerundet wurden die gefeierten Erfolge mit der Nominierung und dem ersten Platz bei der Wahl zur „Mannschaft des Jahres 2017“ der Schwäbischen Zeitung. Seinen Dank richtet Oßwald an alle ehrenamtlichen Trainer, ohne die ein Spielbetrieb in dieser Form nicht möglich wäre. Probleme sieht Oßwald vor allem in der Suche nach einem Vereinsschiedsrichter. „Ohne einen freiwilligen Schiedsrichter müssen wir eine Strafe an den WFV zahlen“, so Oßwald.

In der Abteilung Tennis nahmen 2017 vier Mannschaften am aktiven Spielbetrieb teil. Für die kommende Saison wird Janine Jans vom TC Ehingen neue Jugendtennistrainerin in Granheim. Nachdem der Tennisplatz im vergangenen Jahr erneuert wurde, bedankt sich Abteilungsleiterin Melanie Bross bei allen freiwilligen Helfern, die für den raschen Platzaufbau verantwortlich waren.

Abteilungsleiterin Silvia Mayer berichtet von den verschiedenen Turngruppen und deren Aktivitäten. Unter anderem haben die Kinder der Geräteturngruppe die Geschichte des Froschkönigs auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt vorgetragen. Im Kiga-Turnen ist die Nachfrage mit insgesamt 49 Kindern am größten. Mayer betont, dass der Höhepunkt für alle Kinder und Jugendlichen die Granheimer Kinder- und Jugendfreizeit auf der Burg Derneck sei. Abteilungsleiterin Natalie Wenger berichtet über verschiedene Turngruppen für Frauen jeden Alters. Dabei hebt sie vor allem die neu gegründete Gruppe „Funktionale Power Fit mit dem Krafttraining hervor. Gisela Holder betont in ihrem Bericht, dass das älteste Mitglied der Frauenturngruppe Lore Kenzelmann ist, die im vergangenen Jahr ihren 80. Geburtstag feierte. Lorenz Klöble blickt im Bericht der Jedermänner auf 20 Übungsabende in der Halle, 15 Fahrradtouren, eine dreitägigen Radtour von Füssen nach Bozen und auf die Teilnahme beim Dächinger Volleyballturnier mit seinen 17 Mitgliedern zurück.

Wahlen

In ihren Ämtern als Abteilungsleiter wurden Reinhold Oßwald (Fußball), Silvia Mayer (Kinderturnen), Natalie Wenger (Frauenturnen), Lorenz Klöble (Jedermänner) und Melanie Bross (Tennis) bestätigt. Verabschiedet vom Vereinsausschuss mit einem Dankeschön-Präsent wurden Bernd Schleker als Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit, Theresa Rapp als Schriftführerin, Karl Springer als Kassenprüfer sowie die Beisitzenden Inge Huber und Martin Marmor. Neu im Ausschuss sind Peter Wohlleb als Schriftführer, Christina Huber als Kassenprüferin und die Beisitzenden Andreas Rapp und Michael Reiser. Ingo Schuster wurde in seinem Amt als Vorsitzender für Sportbetrieb wiedergewählt.

Ingo Schuster bedankte sich mit einer Laudatio bei Bernd Schleker für seine achtjährige Tätigkeit. Schleker wurde mit einem langandauernden Applaus von den Vereinsmitgliedern verabschiedet. Die Position von Schleker konnte an diesem Abend nicht wieder besetzt werden. Für einen solchen Fall hat der SV Granheim im Jahr 2007 bereits vorgesorgt und eine dementsprechende Satzungsänderung eingeführt, in der geschrieben steht, dass der Verein vier gleichwertige Vereinsvorstände hat. So kann „immer gewährleistet werden, dass der Verein nicht führungslos ist, auch wenn eine Vorstandsposition nicht besetzt ist“, stellt Schleker fest. Von den vier Vorstandspositionen müssen laut Schleker zwei besetzt sein. Trotz allem ist Schleker zuversichtlich, dass für seine Position ein Nachfolger noch in diesem Jahr gefunden werden kann.