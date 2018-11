„Wird Mega-Event geben“: Das erwartet Kunden bei Verkaufsnacht

Zum Night-Shopping am Freitag, 30. November, in Ehingen haben sich die Händler in diesem Jahr etwas Neues einfallen lassen. „Es wird ein Mega-Event geben“, sagt Eva Lieb von Leder-Baum. „Fire & Ice“ lautet das Motto.

„Gloryfire“ aus Blaubeuren wird am Marktplatz dreimal im Laufe des Abends eine rund zehnminütige Feuershow bieten und flammende Herzen aufstellen. In der Fußgängerzone bei Leder-Baum wird zudem Eiskünstler Christian Staber aus Bayern ab 18 Uhr Eisskulpturen aus 120 Kilogramm schweren Eisblöcken erschaffen. „Sie werden dann in der Fußgängerzone platziert und beleuchtet“, sagt Lieb. Wenn es kalt sei, würden die Skulpturen auch ein paar Tage erhalten bleiben. Der Eiskünstler habe schon einige Preise gewonnen. Weihnachtsmusik werde das Event begleiten.

Freude auf einen tollen Abend

Die Ehinger Händler hoffen, dass das Eisschnitzen wie auch die Feuershow viele Menschen in die Innenstadt ziehen werden. „Wir freuen uns auf einen tollen Abend“, sagt Lieb. In den vergangenen drei Jahren hätten Lichtpylonen für eine besondere Atmosphäre gesorgt, nun sei es Zeit für etwas Neues.

Wie immer wird die Narrenzunft Spritzenmuck Glühwein und Punsch in der Fußgängerzone anbieten, auch noch am Samstag. Die Händler werden an ihre Kunden Gutscheine verteilen. Buck’s Höflesbeck wird sich um eine Feuerzangenbowle kümmern. Fürs Essen sorgt Imbiss Fuchs, außerdem wird ein Foodtruck aus Senden deftige Köstlichkeiten anbieten. Die Ehinger Shopping-Nacht am Freitag, 30. November, geht bis 23 Uhr.

