Wird der FC Marchtal zum Stolperstein?

Im ersten Spiel nach der Winterpause hat der FC Marchtal den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B2 zu Gast. In Unterstadion kommt es zu einem interessanten Verfolgerduell.

TSG Rottenacker II – SV Herbertshofen (Sonntag, 12.45 Uhr, Vorrunde: 0:2). - Die Bezirksliga-Reserve der TSG Rottenacker ist nicht mehr der Punktelieferant der vergangenen Jahre. Im Derby muss sich der SV Herbertshofen anstrengen, wenn er nicht leer ausgehen will.

FC Marchtal – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:4). - Der Gast hat auswärts noch keinen Punkt abgegeben. Ob der FC Marchtal diese Erfolgsserie durchbrechen kann, ist fraglich.

SV Unlingen – SSV Emerkingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 4:6). - In der Vorrunde hatte der SSV Mühe, um ein torreiches Spiel für sich zu entscheiden. Emerkingen hat nichts zu verschenken, falls sie dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben wollen.

SG Dettingen II – FV Neufra II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:0). - Die zweite Mannschaft der SG Dettingen hat bisher eine erstaunlich starke Rolle gespielt. Da dies von Neufra II nicht auch gesagt werden kann, sollte der Gastgeber erneut gewinnen.

SV Unterstadion – SV Uttenweiler II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 0:2). - Dies ist wohl das interessanteste Spiel an diesem Wochenende. Beide Mannschaften sind punktgleich und belegen die Plätze drei und vier. Ihr Abstand zumal auf den Relegationsplatz beträgt nur drei Punkte. Der Sieger am Sonntag bleibt also weiterhin aussichtsreicher Verfolger.

SC Lauterach – SGM Altheim/Andelfingen II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:4). - Der SC Lauterach ließ bisher viele Wünsche offen. Anders die Gäste, die auf dem fünften Tabellenplatz stehen. Lauterach ist dennoch zu Hause nicht chancenlos.

VfL Munderkingen II – SV Eintracht Seekirch (Sonntag, 17 Uhr, Vorrunde: 2:5). - Mit erst einem Sieg und einem Unentschieden ist die „Zweite“ des VfL Tabellenletzter und hat bisher noch kein Heimspiel gewonnen. Die Gäste sind gegenüber den Vorjahren um einiges erfolgreicher. Das Team von Markus Vogel will den ersten Heimsieg einfahren.