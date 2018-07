„Wir stecken gern ein paar Wochen zurück“

„Natürlich bedeuten die Bauarbeiten eine deutliche Einschränkung für den Schulsport“, sagt Max Weber, Leiter der Längenfeldschule. „Aber vom Datum her sind sie doch ganz geschickt gelegt“, fügt er hinzu. Denn in die gesamte Bauzeit von acht Wochen fallen zwei Wochen Pfingstferien und einige bewegliche Ferientage. „Netto bleiben da noch vier Wochen, in denen wir im Schulbetrieb eingeschränkt sind“, sagt Weber.

Sorgen macht sich der Schulleiter aber auch für diese Zeit nicht. „Die Grundschüler sind mit ihrem Stundenplan so flexibel, dass sie bei Regen einfach ein anderes Unterrichtsfach vorziehen und den Sport auf einen sonnigen Tag verschieben können.“ Überhaupt hofft der Schulleiter für die Zeit, in der in der Längenfeldhalle das Parkett ausgelegt wird, auf gutes Wetter, denn dann könnten die Sportklassen auf den Außenbereich ausweichen. „Aber es wird ja wohl kaum drei Wochen durchregnen“, sagt er.

Auf eine der anderen Sporthallen in der Stadt auszuweichen, sei keine Option für die Schule. „Bei einer Enzelstunde Sport wären die Schüler ja länger auf dem Weg in die Halle als in ihr“, so Weber. „Das hat keinen Sinn.“

Trotz der Einschränkungen für seine Schüler nimmt der Schulleiter die Bauarbeiten aber gelassen. „Die Zeitspanne ist ja gering. Und wir freuen uns hier alle über den Aufstieg der Basketballer. Deshalb stecken wir jetzt auch gerne mal ein paar Wochen zurück.“

Kein Trainingsausfall

„Egal ob Halle, Sportplatz oder Gymnastikraum: Wir trainieren durch“, sagt Handballtrainer Peter Prinz. Den Handballern stünden mehrere Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung, zum Beispiel die Wenzelsteinhalle, so Prinz. „Sicher müssen wir immer kurzfristig sehen, wo wir gerade hinkönnen. Aber wenn wir einmal pro Woche in einer Halle trainieren können, bin ich zufrieden.“