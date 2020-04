„Wir müssen sehen, ob die ProA zu stemmen ist“

Wäre die Saison wie ursprünglich geplant abgelaufen, hätte der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring am vergangenen Samstag sein letztes Hauptrundenspiel bestritten. Doch diese Partie fiel aus, nachdem die Zweite Bundesliga Mitte März das vorzeitige Saisonende beschlossen hatte. Der abrupte Schlussstrich unter die ProA-Runde 2019/20 steht für Ehingen Urspring sinnbildlich für ein Spieljahr, in dem viel nicht nach Wunsch lief und in dem die Mannschaft nur vier ihrer 27 Partien gewann. Trainer Domenik Reinboth blickt im Gespräch mit SZ-Redakteur Andreas Wagner auf die vergangene Saison zurück, gibt Einblicke in ein Leben in Zeiten von Corona und beschreibt die Schwierigkeiten bei der Planung für die nächste Saison.

SZ: Zeit zu haben mit der Familie, ist für Sie zumindest von September bis April ein knappes Gut. Durch die vorzeitig beendete Spielzeit und den Wegfall des Trainingsbetriebs dürfte sich das geändert haben. Genießen Sie die Zeit zu Hause, trotz Corona-Krise und damit verbundener Einschränkungen?

Reinboth: Auf jeden Fall. Es ist immer angenehm, Zeit mit der Familie zu verbringen. Auch wenn es momentan anders ist als zu normalen Zeiten. Wir haben zwar einen kleinen Garten und nicht weit in den Wald, aber richtig viel machen kann man momentan nicht. Man ist schon eingeschränkt. Wir haben auch zwei kleine Kinder im Alter von zwei und vier Jahren, die sehr aktiv sind und manchmal förmlich die Wände hochgehen. Aber man kommt nicht drum herum in dieser Situation. Man hat schon ein komisches Gefühl.

Inwieweit nimmt Sie der Basketball derzeit in Anspruch?

Schon noch. Es ist zwar alles auf Eis gelegt, auch in Urspring ist die Halle zu; anfangs gab es ja noch Krafttraining für die Spieler, die noch da waren, wie Tim Hasbargen, Gianni Otto, Franky Aunitz und Ferenc Gille, doch das haben wir dann auch gelassen. Aber man beschäftigt sich jetzt mit Trainingsprogrammen für die Spieler zu Hause und mit Organisation. Die Situation ist für jeden eine wirtschaftliche Herausforderung, nicht nur für uns als Verein. Wir machen uns viele Gedanken darüber, wie wir die Zukunft gestalten und die jungen Spieler aus Urspring in den nächsten Wochen begleiten. Außerdem haben schon ehemalige Spieler angefragt, ob wir ihnen Trainingsvideos schicken können für zu Hause.

Was aber nur ein notdürftiger Ersatz für richtiges Training sein dürfte.

Fünf oder sogar noch mehr Wochen werden die Spieler jetzt kein richtiges Training haben. Da fragt man sich schon, wie es aussehen wird, wenn es dann wieder losgeht.

Arbeiten Sie nur von zu Hause aus oder sind Sie gelegentlich auch im Büro in Urspring?

Nein, ich fahre regelmäßig nach Urspring, weil man zu Hause doch zu vielen Sachen nicht kommt. Im Büro in Urspring sitze ich allein, da besteht also auch keine Ansteckungsgefahr.

Haben Sie die vergangene Saison noch im Kopf, wenn auch angesichts der herausfordernden Gegenwart vielleicht nur im Hinterkopf?

Im Hinterkopf auf jeden Fall und ich werde auch in diesem Jahr in die genaue Auswertung und Analyse gehen. Das habe ich bisher nicht gemacht, weil zurzeit zu viel Ungewissheit herrscht. Wir versuchen jetzt, die aktuelle Situation zu meistern. Für das andere werde ich sicher noch viel Zeit haben – zumindest solange man nicht weiß, wie es weitergeht.

Während die Basketball-Bundesliga (BBL) auf eine Fortsetzung der Saison hofft, hat die Zweite Bundesliga schon vor zwei Wochen den Schlussstrich gezogen. War das die richtige Entscheidung?

Ja. Es war richtig, die Liga abzubrechen. Auch Geisterspiele hätten keinen Sinn ergeben, weil wir von den Zuschauern leben. Die jüngste Entscheidung der BBL, den Betrieb weiter auszusetzen, war wohl auch nicht einstimmig, wie man hört. Es ist schwierig, wenn man im April erst wieder anfängt zu trainieren und dann noch ein paar Spiele absolviert – ohne Zuschauer und mit Spielern, die man extra dafür aus dem Ausland einfliegen lassen müsste. Ich weiß nicht, wie sich das finanziell rechnen soll. Im Fußball wäre es anders, da erhalten die Vereine viel Geld vom Fernsehen. Neulich las ich, dass kleinere Vereine in der Fußball-Bundesliga bis zu 70 Prozent ihres Etats mit Fernsehgeldern bestreiten. Aber in der BBL, deren Spiele im Stream bei Magenta Sport übertragen werden, fließt nicht wirklich Geld.

Die Vereine der ProA, deren Spiele im Internet bei Airtango zu sehen sind, profitieren finanziell auch nicht davon?

Nein, wir kriegen nicht direkt Geld dafür.

Neben der Entscheidung der Zweiten Bundesliga, die Saison vorzeitig zu beenden, wurde beschlossen, dass es in diesem Jahr in der ProA keine Absteiger in die ProB gibt. Nutznießer ist das Team Ehingen Urspring, dessen sportlicher Abstieg besiegelt war. Darüber freut man sich doch sicher?

Wir waren bei der Sitzung der Liga in Frankfurt dabei, aber Freude kam nicht auf. Erleichterung ja, aber keine Freude. Ich würde lieber in der ProB spielen, wenn dafür die Corona-Krise nicht wäre. Schön war allerdings das Feedback in Frankfurt von den anderen Klubs, die sich sehr positiv geäußert haben, dass wir als Ausbildungsverein weiter in der ProA spielen dürfen. Dennoch: Wir hätten den Klassenerhalt lieber sportlich erreicht.

Woran lag es, dass dies in der vergangenen Saison nicht gelang: an den Verletzungen wichtiger Spieler, die schon die Saisonvorbereitung beeinträchtigt hatten, an den zahlreichen Wechseln aufgrund von Nachverpflichtungen, an der fehlenden Qualität oder an einem weiter gestiegenen Niveau der ProA?

Sowohl als auch. Es lief in dieser Saison extrem viel schief. Bei den Verletzungen gab es zwei Schlüsselszenen: einmal die Verletzung von Dan Monteroso, den wir nicht ersetzen konnten, gerade auch als Führungsspieler. Nachdem wir danach wieder einigermaßen im Rhythmus waren und in Rostock gewonnen haben, fiel Gianni Otto zwei Wochen verletzt aus; ohne ihn gab es gegen die Artland Dragons und Karlsruhe zwei klare Niederlagen. Es hat uns sehr viel Kraft gekostet, uns aufzurappeln und dann den nächsten Rückschlag zu kassieren. Darüber hinaus fehlte uns das Quäntchen Glück und phasenweise auch Qualität. Es fehlte die Konstanz, die uns normalerweise die Amerikaner geben müssen. Doch das war immer nur bei maximal zwei von ihnen der Fall.

Anders als in der mit der Play-off-Teilnahme gekrönten Saison davor, als das Team funktionierte und von herausragenden US-Amerikanern geführt wurde.

Seger Bonifant, Rayshawn Simmons und Tanner Leissner hatten eine enorme Konstanz und noch Ausreißer nach oben. Dazu kamen Kevin Yebo, der ebenfalls super konstant spielte, sowie Tim Hasbargen. Darüber hinaus hatten wir Dominique Uhl, Gianni Otto und Dan Monteroso, die immer wieder starke Leistungen zusätzlich zeigten. Es gab insgesamt viel Konstanz mit Ausschlägen nach oben – und so stand man am Ende in den Play-offs.

Aus Reihen der Spieler hieß es, dass der Kreuzbandriss von Monteroso am siebten Spieltag der Knackpunkt war – die Bilanz bstätigt das auch, denn bis dahin hatte die Mannschaft drei von sechs Spielen gewonnen und war im Soll.

Und hätten wir die Partie am siebten Spieltag gegen Trier gewonnen, wären wir auf dem siebten Platz gewesen. Die Niederlage und die Verletzung von Dan waren mental schwierig zu verarbeiten. Eine Woche später gegen Schwenningen wirkte die Mannschaft wie ein angeschlagener Boxer, der durch den Ring taumelt. Dennoch haben wir uns wieder aufgerappelt, bis zum nächsten Rückschlag. Und da stellt sich die Frage, wie viele Rückschläge man in einer Saison kassieren kann. Wir hatten definitiv zu viele.

Von einer Entwicklung der Mannschaft lässt sich aufgrund der vielen personellen Wechsel – insgesamt hatte man vor und während der Saison neun US-Amerikaner verpflichtet – kaum sprechen. Wie beurteilen Sie die Entwicklung der einzelnen Spieler?

Damit bin ich sehr zufrieden. Gianni Otto hat gezeigt, dass er ein guter Pointguard in der ProA sein kann, der viel Energie in ein Spiel bringt, Dreierwürfe trifft und gut verteidigt. Tim Hasbargen ist statistisch etwas besser geworden, aber nicht so viel besser, wie wir es geplant hatten. Allerdings muss man sagen, dass er sich diese Saison viel selbst erarbeiten musste. Im Jahr davor hatte Tim von der Mannschaft profitiert, von einem Ray Simmons, von dem im richtigen Moment der Pass kam. Das war diesmal anders – bestes Beispiel war das Spiel gegen Rostock (Hasbargen erzielte bei der unglücklichen Niederlage 90:91-Niederlage 33 Punkte; Anm. d. Red.). Und weil sich Tim fast alles selbst erarbeiten musste, hat er Riesenfortschritte gemacht.

Was gibt es über die jüngeren Spieler zu sagen?

Ferenc Gille und Akim-Jamal Jonah haben uns viel Freude bereitet. Franklyn Aunitz hat viele überrascht, während Kevin Strangmeyers Leistungen noch etwas schwankend waren. Bei ihm kam allerdings die Doppelbelastung mit dem Abitur hinzu, das darf man nicht unterschätzen.

Die NBBL-Spieler im Kader dagegen hatten nur wenig Einsatzzeit. Was war der Grund?

Bruno Albrecht hat in seinem ersten Jahr bei uns erste Minuten bekommen, aber so war es auch besprochen und geplant. Mathias Groh ist Abi-Jahrgang, außerdem hat er noch ein weiteres Jahr in der NBBL vor sich. Dass Tim Martinez wenig spielte, war ebenfalls schulisch bedingt. Und die Schule hat oberste Priorität. Dazu kommt Maxi Langenfeld. Eines ist klar: Die jungen Spieler sind im nächsten Jahr wieder ein Stück weiter.

Mit Blick auf die kommende Spielzeit: Sind Sie bemüht, die deutschen Spieler zu halten?

Klar muss es unser Ziel sind, die deutschen Spieler zu halten. Aber im Augenblick kann man dazu nichts sagen. Erst mal müssen wir uns finanziell aufstellen und sehen, ob die ProA für uns zu stemmen ist. Denn es ist davon auszugehen, dass man den Gürtel enger schnallen muss. Wir haben zwar Sponsoren, die sagen, dass wegen abgesagter Veranstaltungen Geld verfügbar ist – so gesehen bietet die Krise vielleicht auch eine Chance – aber auf der anderen Seite gibt es Sponsoren, die uns gesagt haben, dass sie erst abwarten müssen, wie sich die wirtschaftliche Situation entwickelt. Auf jeden Fall werden wir alles versuchen, um weiter in der ProA zu spielen.

Darf man angesichts der allgemein schwierigen Lage nicht ein Entgegenkommen der Liga erwarten, was die Auflagen für die Vereine angeht? Mitte April sollen ja bereits die Lizenzanträge gestellt werden.

Bei der Sitzung in Frankfurt war das ein Thema und die Liga hat signalisiert, dass sie die Standards etwas runterfahren würde. Bis Mitte April können die Vereine gar keinen kompletten Finanzplan vorlegen – allein eine Halle anzugeben, die man nutzen kann, ist derzeit gar nicht möglich. Bei etlichen Vereinen stellt sich auch das Problem, die Jugendarbeit auf dem bisherigen Level fortzuführen. Auch für uns geht es darum, das gesamte Basketball-Programm in Uspring am Leben zu erhalten.