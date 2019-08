„Wir müssen es mal über 70, 80 Minuten schaffen“

Immer wieder kommt es im Fußball vor, dass nach einem Spiel beide Trainer nicht so richtig zufrieden sind. Dass Denis Egger vom FC Heiningen nach der Begegnung beim SSV Ehingen-Süd nicht strahlte, war klar – 2:3 hatte seine Mannschaft verloren, es war nach dem 1:3 zum Verbandsliga-Auftakt gegen Hollenbach und dem 0:4 im Pokal gegen Hofherrnweiler-Unterrombach die dritte Niederlage innerhalb einer Woche. Dabei hatte die Partie vielversprechend begonnen für die Heininger, die früh das 1:0 erzielten. „Wir sind froh, mal nicht in Rückstand geraten zu sein“, sagte Egger. Dazu kam es dann aber doch, zur Halbzeit lag Süd 2:1 vorn. „Wenn man auswärts 1:0 führt, muss man auch mal dreckig spielen, wobei ich das nicht im Sinne von Fouls meine“, so Heiningens Trainer. „Wir haben zurzeit nicht das Selbstvertrauen und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.“ Kein Trost für Egger war, dass sich sein Team deutlich besser verkauft hatte als noch in der vergangenen Saison beim 0:6 in Kirchbierlingen. Das Erlebnis vom Juni diente dem FC-Trainer nicht als Motivationspritze vor dem Spiel jetzt: „Wir hatten das im Vorfeld gar nicht aufgegriffen, weil alle wussten, dass es damals Käse war.“

Alles andere als Käse ist der Saisonstart für Ehingen-Süd. Zwei Spiele, sechs Punkte – das gelang sonst nur Backnang, Hollenbach und Pfullingen. Dennoch wirkte Trainer Michael Bochtler nach dem 3:2 gegen Heiningen nicht glücklich. Der Auftritt seines Teams in der zweiten Halbzeit hatte ihm gar nicht gefallen. Ihm sei klar, dass man wie in der ersten Halbzeit kaum konstant über 90 Minuten spielen kann, „weil man immer mal schwächere Phasen hat“. Dennoch: „Wir müssen es schaffen, eine Leistung wie in der ersten Halbzeit auch mal über 70 oder 80 Minuten zu zeigen.“ Doch was folgte nach 45 Minuten mit einer Fülle an schnellen Passfolgen und herausgespielten Chancen? „Gestocher, keine Souveränität mehr“, so Bochtler. Daran änderten auch die vier Wechsel nichts, die der Trainer in der zweiten Halbzeit vornahm und bei denen er die Qual der Wahl hatte. Zehn Feldspieler standen ihm zur Verfügung – ein großes Angebot, das es in der vergangenen Saison verletzungsbedingt fast nie gegeben hatte.

Was den Leistungsabfall gegen Heiningen angeht, fühlte sich Bochtler an die jüngere Vergangenheit erinnert. „Das hatten wir letzte Saison einige Male und das gefällt mir gar nicht.“ Über die zweite Halbzeit werde man noch reden, kündigte der Trainer am Samstag an. Viel Zeit, das Heiningen-Spiel aufzuarbeiten, bleibt jedoch nicht. Der nächste Verbandsliga-Spieltag ist bereits am Mittwoch und der übernächste am Samstag. Erst ist Süd beim Aufsteiger Berg zu Gast, dann kommt Oberliga-Absteiger Gmünd. „In beiden Spielen werden wir gefordert sein“, sagt Bochtler.

Der TSV Berg als große Herausforderung? Eine Mannschaft, die am Wochenende in Hollenbach 2:6 verlor? Das Ergebnis täuscht über die Vorstellung des Aufsteigers hinweg, dessen Trainer Oliver Ofentausek mehr mit dem Resultat als mit dem Spiel seines Teams haderte. „Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die effizientere“, sagte Ofentausek. Der TSV leistete sich anfangs zwei Schnitzer, die Hollenbachs Samuel Schmitt mit Toren in der dritten und siebten Minute bestrafte. Berg verkürzte und hatte Ausgleichschancen, ließ sich aber vor der Pause zweimal überlisten und lag 1:4 in Rückstand. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verkürzte der TSV auf 2:4 und versuchte alles, um das Spiel noch einmal umzubiegen, kassierte in den letzten Minuten aber zwei weitere Gegentreffer. „Seit ich Trainer bin, habe ich so ein Spiel noch nicht erlebt“, sagte Ofentausek.

Anders als Berg holte der FC Wangen, in Tübingen einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Nach einer schwachen ersten Halbzeit (FCW-Trainer Adrian Philipp: „Was wir da gezeigt haben, reicht für die Verbandsliga keineswegs“) glichen die Allgäuer in der zweiten Halbzeit binnen zwölf Minuten aus. „Die Reaktion war gut, aber es wäre deutlich mehr drin gewesen“, so Philipp, der auf einen wichtigen Spieler verzichten musste: Offensivmann Thomas Maas hatte sich im Pokalspiel gegen Ravensburg I wenige Tage zuvor drei Bänder im Sprunggelenk gerissen und fällt länger aus.

Das Aus im Verbandspokal gut verkraftet hat der FV Ravensburg II. Wenige Tage nach dem 1:2 in Rottenacker gewann das Team von Trainer Fabian Hummel gegen den Verbandsliga-Absteiger Albstadt 3:2. Der gegenüber dem Pokalspiel auf sechs Positionen veränderte FVR verspielte zunächst eine 2:0-Halbzeitführung, ehe Julian Flock in der Nachspielzeit doch das Siegtor gelang. „Eine echte Teamleistung, die Mannschaft wollte bis zum Schluss“, sagte Hummel.

Dagegen wartet Olympia Laupheim noch auf seinen ersten Saisonsieg. Nach dem 1:3 gegen Ostrach gab es nun wenigstens einen Punkt beim 2:2 in Ochsenhausen. „Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gesehen, auch eine Steigerung gegenüber dem Ostrach-Spiel, aber die Rote Karte tut uns weh“, sagte Olympia-Coach Hubertus Fundel. Serdar Özkaya war nach einer Tätlichkeit in der ersten Halbzeit beim Stand von 1:0 für Laupheim vom Platz gestellt worden.

Der FV Bad Schussenried beendete das hitzige Derby beim FC Ostrach ebenfalls in Unterzahl. Torjäger Felix Bonelli hatte nach knapp 70 Minuten wegen eines groben Fouls die Rote Karte gesehen. „Ein klares Foul und völlig unnötig, aber Rot war zu hart“, sagte FVS-Trainer Daniel Amann. Schussenried verlor einen Spieler, aber nicht das Spiel, obwohl Ostrach nur drei Minuten nach dem unfreiwilligen Abgang von Bonelli durch Gabriel Fischer zum 1:1 ausglich. (aw)