„Wir müssen als Team funktionieren“

Von der Startformation, der Starting Five der vergangenen Saison, trägt nur noch einer weiter das Trikot des Basketball-Zweitligisten Team Ehingen Urspring: Tim Hasbargen. Der 23-Jährige Münchner kam nach vier Jahren an US-Colleges im Sommer 2018 zu den Steeples und trug in seinem ersten Profijahr viel zur erfolgreichen ProA-Runde des Vereins bei. In der neuen Spielzeit, die am Samstag, 21. September, mit der Partie gegen Heidelberg beginnt, soll Hasbargen die personell veränderte Mannschaft führen und mit ihr den Verbleib in der ProA sichern. SZ-Redakteur Andreas Wagner sprach mit dem Steeples-Kapitän über Stärken des Teams in der vergangenen Saison, Erfahrungen in den USA und die persönlichen sportlichen Ziele.

SZ: In Kürze beginnt die Punkterunde. Wie groß ist die Anspannung?

Hasbargen: Sehr groß. Ein Punktspiel ist etwas anderes als ein Testspiel und nach der langen Vorbereitung freuen wir uns, dass es losgeht.

Der erste Gegner dieser Saison ist der letzte der vergangenen, wobei Sie in den Play-offs gegen Heidelberg wegen einer Verletzung fehlten. Umso größer dürfte bei Ihnen die Vorfreude auf den Gegner sein.

Heidelberg ist für mich persönlich ein reizvolles Spiel. Wobei dieses Spiel auch der Beginn von etwas Neuem ist, und das ist immer etwas Besonderes.

Die vergangene Saison war für die Steeples eine der besten seit Jahren. Ausgerechnet beim Höhepunkt Play-offs waren Sie nur Zuschauer. Hängt das noch nach?

Minimal. Das Abschneiden in der vergangenen Saison war schon etwas Besonderes, weil man das Geleistete auch standortspezifisch betrachten muss. Wir können nicht garantieren, dass es wieder so wird.

Man hatte den Eindruck, dass der Erfolg der Vorsaison wesentlich daran lag, dass die Gruppe nicht nur sportlich funktioniert hat, sondern sich die Spieler auch menschlich gut verstanden haben. Täuscht der Eindruck?

Nein. Auf jeden Fall haben wir uns gut verstanden. Wir waren eine sehr homogene Gruppe und hatten auch außerhalb des Spielfelds viel Spaß. Nach dem Training ist nicht jeder zu sich nach Hause gegangen, sondern wir haben oft zusammen noch was unternommen. Ein gemeinsamer Nenner bei vielen war auch das, was man Kompetivität nennt. Jeder wollte individuell als Spieler besser werden, aber jeder wollte auch die Mannschaft verbessern.

Lässt sich Teamgeist innerhalb einer Mannschaft aktiv befördern?

Erzwingen kann man es nicht, aber so eine Geschichte lässt sich befördern. Es kommt auch ein bisschen auf die Charaktere an. Und das ist einer der Gründe, warum ich mir vorstellen konnte, für ein weiteres Jahr zurückzukehren. Ich wusste früh, dass Gianni und Dan bleiben, außerdem einige Jugendspieler.

Viele Spieler sind aber nicht mehr da, zu einem Teil wurde die Mannschaft neu zusammengesetzt. Zeichnet sich auch mit dem neuen Team eine so starke Einheit ab?

Es kann funktionieren. Eine sehr positive Grundlage ist, dass es Leute gibt, die hart arbeiten wollen. Der Standort hier ist für junge Spieler, die sich entwickeln wollen, sehr gut. Jeder Einzelne muss aber hart arbeiten und wir müssen als Team funktionieren, weil man hier ein anderes Budget hat und weniger erfahrene Spieler als andernorts in der ProA. Ein großer Nachteil für uns ist aber das Verletzungspech, das wir zurzeit haben. Das hatten wir in der vergangenen Saison nicht und das macht die Sache ein bisschen schwieriger.

Ist die Situation mit den verletzten Spielern, darunter der wichtige und von Paderborn gekommene Spielmacher Darnell Foreman, nicht eine Belastung fürs Team?

Man hat es im Hinterkopf, aber es belastet nicht. Wir müssen schauen, dass wir das Beste aus der Situation machen und dann wird es gut gehen.

Ändert sich durch die vielen neuen Spieler die Spielweise des Teams?

Nein. Wir setzen wie vergangenes Jahr darauf, schnell zu spielen. Wir waren vergangene Saison das offensivstärkste Team der Liga und wir haben auch jetzt wieder viele junge, schnelle Spieler. Aber wie es wird, muss sich zeigen. Es ist noch zu früh, das zu beurteilen.

Sie gehörten in der vergangenen Saison zur Startformation, kamen pro Spiel auf eine Einsatzzeit von mehr als 25 Minuten, zudem auf durchschnittlich fast zehn Punkte, mehr als drei Assists und 2,5 Rebounds. Waren Sie zufrieden mit ihrem ersten Jahr als Profi?

Ja, sehr zufrieden, weil es für mich nach vier Jahren USA auch der Einstieg in Europa war. Viele hatten mich schon abgeschrieben, ich hatte im Sommer 2018 fast keine Angebote erhalten. Das mit Ehingen Urspring hat perfekt gepasst, hier ist ein Trainer, der mich aufgebaut und mir vertraut hat. Jetzt geht es darum, die Leistung zu steigern.

Der Trainer erwartet von Ihnen, dass Sie im zweiten Pro-A-Jahr noch mehr Verantwortung übernehmen. Sehen Sie sich auch selbst in der Pflicht?

Ja, das verlange ich von mir und es war auch ein großer Faktor, dass ich zurückgekommen bin. Domenik Reinboth ist ein Trainer, der Spieler individuell weiterentwickeln kann. Der größeren Verantwortung stelle ich mich daher gern.

Sie sind erst 23 Jahre alt, aber damit schon einer der älteren Spieler im Team. Im Kader sind auch einige Talente im NBBL-Alter und die Älteren finden sich da in einer Doppelrolle wieder – zum einen sich selbst weiterzuentwickeln, zum anderen die Nachwuchsspieler bei deren Entwicklung zu unterstützen. Kommen Sie damit zurecht?

Ich versuche, die bestmögliche Führungseinstellung zu zeigen. Mein Motto ist leading by example, damit fällt es leichter, die anderen Jungs zu überzeugen.

Vier Jahre haben Sie in den USA studiert und Basketball in College-Teams gespielt. Verletzungen warfen Sie immer wieder zurück. Was hat Ihnen die Zeit in den Vereinigten Staaten als Basketballer gebracht?

Mitgenommen habe ich vor allem, wie es ist, wenn es sportlich mal nicht gut läuft. Früher war ich das Jugend-Gesicht des FC Bayern, der Weg ging immer nur nach oben, aber in den USA bin ich ans untere Ende der Hierarchie gerutscht. Mitgenommen habe ich die Arbeitseinstellung und durch das sehr körperbetonte Spiel dort eine gewisse Toughness, aber vor allem den Umgang mit Frustration.

Was Rückschläge angeht, haben Sie in den USA wahrscheinlich einige Beispiele erlebt.

Ja. Und in den USA fällt man tiefer als in Deutschland. Ich hatte Mitspieler, für die gab es nur Basketball oder nichts.

War die Rückkehr nach Deutschland nach vier Jahren USA und College-Basketball eine große Umstellung für Sie?

Eigentlich nicht. Es ist mir eher leicht gefallen, auch weil ich in Ehingen wieder nah an meiner Heimat bin und mal für ein paar Tage zur Familie nach München fahren kann. Das Einzige, was ich vermisse, ist meine Freundin, die noch in den USA studiert.

Im vergangenen Jahr gab es kaum Angebote aus Deutschland, aber das dürfte sich nach Ihrem ersten Jahr in der ProA geändert haben. Bestand Interesse von anderen ProA-Klubs oder sogar aus der Bundesliga?

Ja, es gab einige Angebote, aber letztlich wollte ich schnell eine Entscheidung treffen, um für den Sommer planen zu können, auch was das Training angeht.

Sportlich soll es für Sie in Zukunft aber schon noch weiter nach oben gehen?

Mein Ziel ist es, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen. Das kann ich jetzt schon sagen.

Wenn man schon abgeschrieben war im Profi-Basketball, nun aber begehrt ist – verspürt man da nicht eine gewisse Genugtuung?

Auf jeden Fall. Das gibt mir eine zusätzliche Motivation, gerade wenn es gegen Trainer geht, von denen ich weiß, dass sie mich nicht haben wollten.

Vom Team der Steeples in der vergangenen Saison wechselten vier der fünf Startspieler, Tanner Leissner, Seger Bonifant, Kevin Yebo und Rayshawn Simmons, zu höherklassigen Klubs. Ist Ehingen Urspring ein gutes Sprungbrett?

Es ist super, wie sich der Verein präsentiert und der Erfolg gibt ihm recht. Tanner und Kevin spielen jetzt in der BBL, Ray ist in die erste belgische Liga gewechselt und Seger in die höchste niederländische Liga. Sie sind genau den Weg gegangen, den ich auch gehen will.

Wünscht sich ein Basketball-Profi nicht manchmal, dass eine Mannschaft länger zusammenbleibt und nicht jedes Jahr auseinanderfällt und neu aufgebaut wird?

Klar, mehr Konstanz wäre gut, aber Wechsel gehören zum Profigeschäft.

Fällt es nicht schwer, sich Jahr für Jahr auf neue Mitspieler einzustellen?

Das kann schwerfallen, wenn man Extremfälle hat. Das habe ich hier aber nicht erlebt. Domenik und Joe (Trainer Domenik Reinboth und Assistenzcoach Johannes Hübner; d. Red.) legen bei der Talentsuche nicht nur Wert auf Dreierwürfe und Rebounds, sondern auch darauf, dass Spieler reinpassen.

Lässt sich basketballerisch bei Ihnen noch was verbessern?

Ich hoffe, dass es keinen Basketballer gibt, der diese Frage mit Nein beantwortet. Und ich stehe ja am Anfang meiner Profikarriere.

Worin konkret wollen Sie besser werden?

Als ballführender Spieler aus dem Dribbling heraus besser zu werfen, eine bessere Passübersicht zu haben, mehr Gelassenheit zu zeigen – daran arbeite ich.