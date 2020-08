„Wir hatten immer eine in sich stimmige Mannschaft“

Der Fußballer Philipp Schleker war mehr als ein Jahrzehnt eine feste Größe beim SSV Ehingen-Süd. Er war dabei, als die erste Mannschaft seines Heimatvereins noch in der Kreisliga B spielte und nach und nach bis in die Verbandsliga kletterte. Nach der Saison 2019/20 und drei Jahren in der höchsten württembergischen Spielklasse hörte der heute 30-Jährige auf. SZ-Redakteur Andreas Wagner sprach mit Philipp Schleker über seinen Rücktritt, die erfolgreiche Zeit mit dem SSV und seine Pläne für die Zukunft.

SZ: Die Verbandsliga-Mannschaft des SSV Ehingen-Süd steckt seit gut einem Monat in der Saisonvorbereitung, hat einige Testspiele absolviert – und Sie sind nicht mehr dabei. Juckt es nicht in den Füßen?

Schleker: Gut, ich hatte eine längere Übergangsfrist, fast ein halbes Jahr gab es ja keinen Fußball. Ab und zu juckt es einen schon und man denkt, es fehlt was. Insgesamt hätte ich mir den Abschied aber schwerer vorgestellt. Das mag sich ändern, wenn mal die Runde läuft und man zuschaut.

Im Dezember vergangenen Jahres, im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Essingen, zogen Sie sich eine Knieverletzung zu – nicht die erste in Ihrer Karriere. War Ihnen in diesem Moment klar: Das war’s mit Fußball? Oder ist der Entschluss, aufzuhören, danach über Monate gereift?

Mir war schnell klar, dass die Verletzung gegen Essingen wieder eine OP nach sich ziehen wird. Wenn man so viele Male am Knie verletzt war, hat man ein Gefühl dafür, was sein kann. Ich wusste, dass es was am Meniskus war. Dass ich aufhören werde, war mir in diesem Augenblick aber noch nicht klar. Erst während der Corona-Pause wurde mir bewusst, dass es wenig sinnvoll ist, weiterzumachen.

Was war ausschlaggebend, nach so vielen, auch gerade erfolgreichen Jahren, einen Schlussstrich zu ziehen?

Es war im Dezember meine sechste Knie-Operation und irgendwann stellt sich die Frage, ob man wieder ganz fit wird. Die Knie-OPs sind das eine, aber auch darüber hinaus war es schwer für mich, weil ich kaum einmal zwei Wochen am Stück trainieren konnte – mal gab es einen Muskelfaserriss, mal zwickte es an der Leiste. Ich bin nie richtig in den Rhythmus gekommen. Nach den Operationen habe ich mich immer wieder zurückgekämpft, aber mit den Jahren fiel mir das immer schwerer. Deshalb ist es für mich jetzt schon auch eine Erleichterung.

Vor zehn Jahren trat der SSV Ehingen-Süd den Weg von der Kreisliga B nach oben an. Sie waren von Anfang an dabei...

Ja, es hat ganz unten angefangen. Gleich in meinem ersten Jahr sind wir in die Kreisliga A aufgestiegen und danach ging es im Zwei-Jahres-Rhythmus bis in die Bezirksliga. Im ersten Jahr in einer neuen Spielklasse haben wir uns etabliert, im zweiten sind wir aufgestiegen.

War Ihnen bewusst, dass der Weg von Ehingen-Süd bis in die Verbandsliga führen könnte? Oder war das insgeheim das Ziel?

Nein. Ziel war, irgendwann in die Bezirksliga aufzusteigen und sich da zu etablieren. So hatten wir das Projekt gestartet. Dann kam eines zum anderen und es ging in die Landesliga. Das Ziel Verbandsliga gab es allerdings auch dann nicht. Nach einer richtig guten Landesliga-Saison sind wir auch dahin aufgestiegen. Und haben uns auch in der Verbandsliga etabliert.

Bemerkenswert ist, dass es über die Jahre nie Rückschläge gab, es immer aufwärts ging...

Wir haben immer etwa ein halbes Jahr gebraucht in einer neuen Liga, aber immer recht schnell das Niveau in dieser Spielklasse erreicht. Zugute kam uns, dass wir eine spielerisch gute Mannschaft waren, das hat sich in allen Ligen ausgezahlt.

An welche Meisterschaft erinnern Sie sich besonders gern?

Alle Meisterschaften wurden mehr oder weniger kräftig gefeiert, jeder Aufstieg ist etwas Besonderes. Der Verbandsliga-Aufstieg hatte aber keinen höheren Stellenwert als der von der Kreisliga B in die Kreisliga A.

Welche Momente aus zehn Jahren bleiben am ehesten im Gedächtnis?

Man erinnert sich an einzelne Spiele. Die Spiele, in denen die Meisterschaft errungen wurde oder in denen sie bereits feststand, waren schon ganz besonders.

Welche Gründe sehen Sie für das denkwürdige und erfolgreiche Jahrzehnt des SSV Ehingen-Süd mit den Aufstiegen von der Kreisliga B bis in die Verbandsliga?

Ein Grund ist das Umfeld im Verein, das einfach stimmt. Dann hatten wir, von der Kreisliga B bis zur Verbandsliga, immer eine Mannschaft, die in sich stimmig zusammengestellt war. Es gab nie Charaktere, die quergeschossen und das Mannschaftsgefüge durcheinandergebracht haben. Über die Jahre haben wir auch immer Spieler dazubekommen, die zusätzliche Qualität reingebracht haben. Nur ein Beispiel ist Torwart Benjamin Gralla, der in der Bezirksliga zu uns kam und vorher höherklassig gespielt hatte. Dennoch war nichts zu spüren von Starallüren. Nicht nur von der sportlichen Qualität, sondern auch vom Charakter waren die Mannschaften immer gut besetzt.

Auffällig ist, dass bis hinauf in die Verbandsliga stets junge Spieler aus der Region und Talente aus der eigenen Jugend im Kader waren. Sie selbst waren ein Beispiel oder Lukas Schick, der kürzlich nach Mietingen wechselte. Aktuell sind Semir Telalovic und Aaron Akhabue dabei. Wie wichtig ist eine solche Verwurzelung?

Das muss weiterhin so sein. Aaron kommt immer besser rein und profitiert jetzt vielleicht auch davon, dass ein Konkurrent wie Hannes Pöschl auf seiner Position im Angriff nicht mehr da ist. Dann gibt es noch einen Danijel Sutalo, der auf meiner Position spielt und von dem ich viel erwarte. Er hat noch mehr Potenzial.

Einige langjährige und prägende Spieler von Süd verließen in diesem Jahr den Verein – nicht nur Sie, Hannes Pöschl und Lukas Schick, sondern auch Michael Turkalj, Stefan Hess. Dafür kamen fünf Spieler, von denen die meisten Erfahrung in der Verbandsliga oder höher haben. Was trauen Sie der Mannschaft in der neuen Saison zu?

Allzu viel kann ich über die Neuen nicht sagen, weil ich das Geschehen zurzeit nur indirekt mitbekomme. Aber von den Namen her würde ich sagen, dass der Kader Minimum gleich stark ist wie in der vergangenen Saison. Die Frage stellt sich, was mit Benni Gralla ist, wann er zurückkehrt. Aber von den Torhütern hat ja glücklicherweise Fabian Heiland schon sein Comeback gegeben.

Wer mehr als zehn Jahre bei einem Verein aktiv ist und das von der Kreisliga B bis hinauf zur Verbandsliga, hatte unzählige Mannschaftskollegen. Welche haben Sie besonders beeindruckt?

Wer für mich ein richtiger Typ war, war Christian Endler (von 2012 bis 2017 Spieler beim SSV Ehingen-Süd und viele Jahre Kapitän; Anm. d. Red.). Ansonsten will ich gar keinen hervorheben. Wir hatten immer eine gute Stimmung in der Mannschaft, jeder hatte Spaß im Training. Klar gab es Phasen, in denen es sportlich nicht so gut lief, aber die Kameradschaft hat darunter nie gelitten.

Sie hatten fünf Trainer in der ersten Mannschaft von Süd – angefangen von Goran Djukanovic bis hin zu Michael Bochtler. Offenbar war es stets der richtige Mann zur richtigen Zeit.

Ja, da gilt das Gleiche wie für die Spieler. Auch von den Trainern lässt sich keiner hervorheben. Der Posten war stets gut gesetzt. Das sieht man auch daran, dass die meisten Trainer länger bei uns waren.

Gab es für Sie persönlich Ziele, die unerfüllt blieben?

In den Pokalwettbewerben hat uns immer ein Tick gefehlt, um mal was Größeres zu erreichen. Das war so im Bezirkspokal, aus dem wir meist früh ausgeschieden sind, aber auch im Verbandspokal. Es gab keine Ausreißer nach oben. In der vergangenen Saison hätten wir fast im Achtelfinale den FV Ravensburg geschlagen (Süd verlor im Herbst vergangenen Jahres 0:1, d. Red.). Im Pokal hatten wir oft kein Glück.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus – ist ein Comeback als Spieler ganz ausgeschlossen?

Ja, das ist ausgeschlossen. Ich werde mal unsere A-Jugend als Aushilfstrainer begleiten, wenn deren Trainer verhindert sind. Sonst werde ich mich aufs Zuschauen beschränken. Beruflich bin ich auch so stark eingebunden, dass ich es genieße, dass es nicht mehr nur Arbeit und Fußball gibt – gerade während einer Saisonvorbereitung. Da ging man von der Arbeit direkt zum Training und war dann um halb zehn wieder zu Hause. Und am nächsten Tag war es genauso.

Werden Sie eines Tages in die Fußstapfen Ihres Vaters Helmut treten als Vorstandsmitglied des SSV Ehingen-Süd?

In nächster Zeit auf jeden Fall nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.

Wer wie Sie viele Jahre intensiv Sport treibt, hört sicher nicht von heute auf morgen auf, sich zu bewegen. Wie sehen künftig Ihre sportliche Aktivitäten aus?

Da bin ich noch auf der Suche. Mit Uli Hymer (früherer Spieler und Co-Trainer von Süd; Anm. d. Red.) habe ich ausgemacht, dass wir uns an einem Tag in der Woche zum Sport treffen– zum Joggen, Tennis spielen oder was anderem. Sonst geht man schon mal joggen, aber mehr oder weniger regelmäßig. Einen fixen Termin zu haben, das ist schon gut.