„Wir gehen an nichts ergebnisorientiert heran“

Bei der 22. Auflage des McDonald’s-Cup für Fußball-C-Junioren am 1. September im Ehinger Stadion tritt der FC Bayern München als Titelverteidiger an. Insgesamt ist der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters schon zum neunten Mal bei dem Turnier der TSG Ehingen vertreten. Trainer der U15 des FC Bayern ist Peter Wenninger, außerdem Jugendkoordinator des Vereins für die unteren Jugendklassen. Im Gespräch mit SZ-Redakteur Andreas Wagner erläutert der 43-jährige Wenninger, warum er mit seinem Team gern nach Ehingen kommt, warum Ergebnisse in der Jugendarbeit zweitrangig sind und die Spielzeit bei den Fußball-C-Junioren geändert werden sollte.

SZ: Bayern München war mit der U15 schon einige Male beim McDonald’s-Cup in Ehingen. Was schätzen Sie an diesem Turnier?

Wenninger: Zunächst mal die Nähe, die Anfahrtszeit ist nicht zu lang. Und es ist ein Eintagesturnier, sodass unsere Spieler abends wieder zu Hause sind und nicht im Hotel oder bei Gasteltern übernachten müssen. Außerdem treffen wir bei dem Turnier auf starke Gegner.

Eintagesturnier bedeutet aber auch, dass die Mannschaften in Ehingen an einem Tag bis zu fünf Spiele absolvieren. Ist das wirklich im Sinne der Trainer?

Das ist top, das wollen wir.

Sind von Ihrer Mannschaft, die 2018 in Ehingen war, noch einzelne Spieler dabei oder kommen Sie mit einem komplett neuen Team?

Nein, das ist eine komplett neue Mannschaft, die letztjährige U14.

Waren alle Spieler der jetzigen U15 schon in der vergangenen Saison bei Bayern oder kamen Talente aus anderen Vereinen hinzu?

Zwei Spieler sind dazugekommen.

Ist es nicht üblich, in dieser Altersklasse oder darunter mehr Spieler von anderen Vereinen zu holen?

Bis zur U13/U14 beschränken wir uns fast ausschließlich auf den Großraum München, erst ab der U14 wird über den Tellerrand geblickt – bayernweit und gegebenenfalls in ganz Deutschland. Je höher es in der Jugend geht, desto weitläufiger schaut man sich um, desto selektiver wird es. Aber es kommt immer auch darauf an, wie viele Talente wir aus München und Umgebung in einem Jahrgang haben.

Sind in Ihrer jetzigen U15 überwiegend Münchner oder aus der näheren Umgebung?

Ja. Ganz wenige kommen von weiter her, einer aus Dresden, ein anderer aus Bielefeld. Diese Spieler wohnen bei uns im Jugendhaus.

Im August 2018 gewann Ihr Team in Ehingen. Wie ergebnisorientiert gehen Sie an solche Turniere heran?

Wir gehen an nichts ergebnisorientiert heran. Unser Augenmerk ist auf die Entwicklung der Spieler gerichtet. Wenn dabei auch gute Ergebnisse herauskommen, ist das schön. Aber die Ergebnisse stehen nicht im Vordergrund.

Was wollen Sie bei solchen Turnieren von Ihren Spielern sehen?

Ich will sehen, dass sie sich entwickeln und dass sie die im Training einstudierten Elemente umsetzen. Ich will sehen, dass die Kinder lernen.

Sie sind nicht nur Trainer, sodern auch Jugendkoordinator für die Altersklassen U9 bis U15 – die von Ihnen beschriebene Philosophie der Nachwuchsarbeit dürfte für alle Jugendteams des FC Bayern gelten?

Ja, das zieht sich durch. Es ist sehr wichtig, junge Spieler zu fordern und zu fördern.

Sie haben in Ihrer Zeit als Jugendtrainer von Bayern München etliche Spieler gefördert, die später Profis wurden und sich einen Namen gemacht haben. Welche dieser Spieler sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Mir liegen alle Jungs am Herzen, aber zu einigen meiner ehemaligen Jugendspieler, die jetzt Profis sind, habe ich noch immer Kontakt – etwa zu Alessandro Schöpf, Leopold Zingerle, Emre Can, Gianluca Gaudino, Lucas Scholl, David Alaba. Es ist natürlich schön, wenn man den weiteren Werdegang dieser Jungs beobachten kann.

Lässt sich bei D- oder C-Junioren schon erahnen, dass aus einem jungen Talent später ein Profi wird?

Wenn ich das sehen könnte, wäre ich Multimillionär. Wir Trainer haben natürlich unsere Fantasie und unsere Vorstellungen, was aus jungen Spielern werden könnte. Aber es lässt sich nicht sagen, weil es so viele Unwägbarkeiten und Störquellen gibt.

Man lässt sich überraschen, wie sich ein junger Spieler entwickelt?

Wir versuchen schon, alles möglich zu machen. Wir versuchen, Türen zu öffnen und offen zu halten, damit die jungen Spieler durchgehen können Aber wenn einer nicht will oder wenn er stagniert in seiner Entwicklung und seiner Lernfähigkeit, obwohl wir es anders vermutet hatten, dann ist das so. Es gibt auch sehr viele Einflüsse von außen.

Sie haben vor 15 Jahren als Jugendtrainer angefangen. Wie hat sich in dieser Zeit das Nachwuchstraining bei Profivereinen wie Bayern München verändert?

Die Arbeit ist viel durchsichtiger geworden. Früher in der U13 hatte man nicht jeden Spieler in Deutschland gekannt, heute schon, heute kennt jeder jeden. Was bei den Profis üblich ist, sickert immer weiter nach unten durch.

Begrüßen Sie diese Entwicklung?

Manchmal ist es mir schon etwas zu heftig, manchmal wäre weniger mehr.

Ist die Jugendarbeit der Profivereine zu sehr durchgeplant?

Manchmal schon. Bisweilen nehmen wir den Kindern vielleicht etwas zu viel ab. Aber das ist nicht nur bei uns im Verein so. Und das Rad lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen.

Wer wie Sie fast täglich mit Kindern zu tun hat, ist sicher mehr als nur Trainer. Schütten die jungen Fußballer nicht auch mal ihr Herz aus und erzählen von Dingen, die weniger mit Fußball zu tun haben?

Absolut. Aber das gehört dazu und gefällt mir – ich habe neben Sportwissenschaften auch Sportpädagogik studiert. Mir macht die Arbeit mit den Kindern unheimlich Spaß, sonst würde ich den Job auch nicht so lange machen.

Hat es Sie nie gereizt, nach so vielen Jahren in der Jugendarbeit auch mal eine Männer-Mannschaft im Profifußball zu übernehmen?

Nein. Ich liebe das, was ich mache. Das ist meine Erfüllung.

In Ehingen treffen Sie mit Ihrer Mannschaft auf andere bayerische Teams, aber auch auf Gegner aus Baden-Württemberg. Früher spielten die besten U15-Mannschaften aus Süddeutschland in einer Regionalliga, vor wenigen Jahren wurden eine Regionalliga Bayern und eine Süd eingeführt. War die Trennung im Sinne der Vereine?

Ja, weil die Fahrtstrecken für diese Altersklasse zu groß waren. Die Belastung stand nicht im Verhältnis zur Spielzeit. Wenn wir nach Freiburg gefahren sind, waren wir acht Stunden unterwegs – einfach, und das für zweimal 35 Minuten Spiel. Zudem mussten wir übernachten und am nächsten Tagen ging es acht Stunden zurück. Das heißt, wir waren zwei Tage weg. Das ist Kindern in dem Alter nicht zuzumuten. Fahrtzeiten minimieren und Spielzeiten erhöhen, darum geht es.

Was würden Sie an der Spielzeit verändern?

Ich würde vielleicht dreimal 30 Minuten spielen lassen mit der Vorgabe, dass jeder Spieler mindestens ein Drittel der Zeit zum Einsatz kommt. Jedes Kind soll Spielzeit erhalten. Momentan in der Regionalliga kann ich viermal pro Spiel auswechseln – das heißt, dass einige Kinder auf wenig Einsatzzeit kommen.