Winterwäsche aus Ehingen für die Bundeswehr

„Bei aller Dieseldiskussion sollte nicht vergessen werden, dass der Wehrbeauftragte des Bundestages bei Aufzählung von Ausrüstungsmängeln unter anderem fehlende Winterunterwäsche für Soldaten beanstandet hat.

Da mir dieses Thema als ehemaliger Soldat wichtig ist, habe ich am Montag eine (ungebrauchte) Original Unterhose- Männer- , Kälteschutz-, oliv an das Verteidigungsministerium geschickt. Ich habe die Hoffnung, dass diese einem Soldaten mit unzureichendem Kälteabkömmvermögen (KAV) zur Verfügung gestellt wird und das BMVg den Vorgang zum Anlass nimmt, so was wie ein „Winterhilfswerk“ wieder aufleben zu lassen oder gleich eine bedarfsgerechte Versorgung sicherstellt“, schreibt uns der Ehinger Ulrich Holtz und hat auch gleich noch ein Foto der ungetragenen Unterhose mitgeschickt.