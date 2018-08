Windisch locker in der dritten Runde

Der Ehinger Tennisspieler Alexander ist bei den Tennis-Weltmeisterschaften der Senioren in Ulm/Neu-Ulm gut in den Einzelwettbewerb gestartet. In den ersten beiden Runden hatte der 50-Jährige, der in der Altersklasse M50 am Start ist, keine Probleme.

Der an Position zwei der Setzliste geführte Windisch – die Nummer eins ist der Italiener Marco Filippeschi – machte in seinem Auftaktspiel gegen den Inder Vinod Seth kurzen Prozess und setzte sich mit 6:0 und 6:0 durch. In der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner William Seiferth hatte Alexander Windisch, der früher für den TC Iphitos München in der Bundesliga gespielt hatte und deutscher Mannschaftsmeister geworden war, ebensowenig Probleme. 6:0 und 6:1 hieß es am Ende gegen Seiferth.

In der dritten Runde trifft der Ehinger auf den Italiener Robert Devalle, gespielt wird am Dienstag, 21. August, 12 Uhr, in Neu-Ulm. Devalle hatte bisher ebenfalls keine Probleme, bezwang in Runde eins den Polen Tomasz Matuszelanski (6:0, 6:2) und in Runde zwei den Niederländer Mike Simon (6:1, 6:1). Bei einem weiteren Erfolg könnte Alexander Windisch auf Henrik Holm treffen, einen der bekanntesten Namen im M50-Turnier. Der Schwede war 1993 die Nummer 17 der Welt.