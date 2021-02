Wildpinkler schlägt um sich

Ein Hausmeister bemerkte den 35-Jährigen am frühen Donnerstagnachmittag in einer Tiefgarage in der Lindenstraße in Ehingen.

Auf den Boden gepinkelt

Dort soll der Mann auf den Boden gepinkelt haben, weshalb ihn der Hausmeister zur Rede stellen wollte, teilt die Polizei nun mit.

Der Verdächtige ging jedoch weg. Der Hausmeister folgte ihm und stellte ihn. Daraufhin soll ihn der Mann mit dem Ellbogen geschlagen haben. Er sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.