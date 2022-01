Wilder Müll am Waldesrand entsorgt

Zwischen Altbierlingen und Griesingen, nahe der Kreisstraße 7353, hat ein bislang unbekannter Verursacher Bauschutt, Haus- und Sperrmüll in einer Menge von zwei Kubikmetern illegal neben dem Feldweg abgelagert. Festgestellt wurde die Müllablagerung am vergangenen Samstag, 15. Januar, gegen 11 Uhr.

Anzeige erstattet

Die Stadt hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der Müll muss jetzt vom städtischen Bauhof auf Kosten der Allgemeinheit beseitigt werden. Wer Beobachtungen in der Sache gemacht hat oder Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Ehingen unter der Rufnummer 07391/5880, an die Ehinger Stadtverwaltung, Bettina Fischer, Telefon 07391/503-312 oder die Ortsverwaltung Altbierlingen, Ortsvorsteher Michael Mouratidis, Telefon 07391/8778. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers führen, hat die Stadt eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgesetzt.