Wiese übergibt Vorsitz der JU an Noah Bachner

Seit 20 Jahren ist Claudia Wiese bei der Jungen Union, war lange die Vorsitzende, jetzt hat sie ihr Amt an Noah Bachner aus Schaiblishausen abgegeben. „Die Verjüngung, die von der CDU gefordert wird, gehört auch zur Jungen Union“, sagte Claudia Wiese und kandierte nur noch als Beisitzer. Ihr Nachfolger ist Noah Bachner, 17 Jahre alt und Schüler am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium der Magdalena-Neff-Schule.

Er will die Arbeit von Claudia Wiese weiterführen, so viele Mitglieder wie möglich gewinnen, bezeichnete er seine Ziele. Seine Stellvertreter sind Stefanie Freudenreich, Martin Neumann und Julian Reichle. Finanzreferent ist Timo Geiger, Pressesprecher Marina Kirsch, Internet-Referent Manuel Zehrer, Schriftführer Sophie Seiler und Geschäftsführer Kay Kratzer. Als Beisitzer gewählt wurden Thomas Braun, Michael Denzel, Laura Kuhn, Paolina Schöttle, Katrin Schrode, Lukas Siegle, Heinrich Stander, Simon Stiehle, Mandy Werner, Claudia Wiese, Maurice Kurz und Nicolas Koch. Simon Stiehle vertritt die JU im Kreisausschuss, Kay Kratzer ist sein Stellvertreter.

Mit Stolz hat die JU auf die vergangenen 18 Monate zurückgeblickt, Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer wurde im Wahlkampf mit Infoständen, Kneipen- und Budenbesuchen sowie Plakataktionen unterstützt. Landwirtschaft 4.0, soziale Themen und ein Besuch im Wohnpark St. Franziskus standen auf dem Programm. Die Wiederbelebung der JU Allmendingen wird als Erfolg verbucht, sagte Claudia Wiese in ihrem letzten Rechenschaftsbericht. Der Landtagsabgeordnete und JU-Mitglied Manuel Hagel hielt ein Impulsreferat. „Wir als CDU können nur Volkspartei bleiben, wenn wir Flächenpartei bleiben und so sprechen und handeln, dass man uns versteht“, sagte Hagel und zitierte Erwin Teufel mit „Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit“. Hagel sagte weiter, es gäbe so wenige Parteien wie nie zuvor, die ehrlich das Land regieren wollen. An den neuen JU-Vorsitzenden gewandt, sagte Hagel „lieber Noah, mach der Ronja und mir ordentlich Dampf unter dem Hintern“.