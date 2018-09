Während die Basketballer des Teams Ehingen Urspring an einer Wiederholung des am Sonntag wegen des Stromausfalls abgebrochenen Zweitliga-Spiels gegen Tübingen interessiert sind, hält sich die Begeisterung beim Gegner darüber in Grenzen – seit feststeht, dass der Stromausfall einzig und allein die JVG-Halle betraf. Aus Sicht der Tübinger ist daher eine erneute Ansetzung der Begegnung fragwürdig geworden.

Äußerungen von Tigers-Geschäftsführer Robert Wintermantel legen den Schluss nahe, dass die Tübinger eine Spielwertung zu ihren Gunsten für angebracht halten. „Uns wurde am Sonntag gesagt, dass an dem Spieltag Stromausfall in Ehingen war, von dem auch die Halle betroffen war“, so Wintermantel gegenüber der SZ. Wenn in einem solchen Fall ein abgebrochenes Spiel neu angesetzt werde, „habe ich großes Verständnis. Denn das ist schwer zu lösen“. Doch nach seinen jetzigen Informationen zufolge war von dem Stromausfall „nur die Halle direkt betroffen“ – was die Stadt Ehingen am Montag auch bestätigte (die SZ berichtete).

Dass innerhalb von 50 Minuten – so lange war die Partie unterbrochen, ehe sie Liga-Kommissar Robert Daumann abbrach – der Defekt nicht zu beheben war, daran stören sich die Tübinger. Am Sonntag hieß es, dass „kein Hausmeister in der Halle sei“, sagt Wintermantel. Auch sonst sei niemand vor Ort gewesen, der eine Innentür in der Trafostation an der Halle hätte öffnen und an den Kasten gehen können, so der Tigers-Geschäftsführer, der deshalb Zweifel an einer Spielwiederholung hat. „Natürlich wollen wir sportlich gewinnen, aber wenn aufgrund eines fehlenden Schlüssels oder fehlenden Hausmeisters ein Spiel abgebrochen werden muss, ist das frustrierend“, so Wintermantel, der eine vergleichbare Situation in seinen vielen Jahren als Spieler oder im Management noch nicht erlebt hatte. Wintermantel will, dass sein Team nicht benachteiligt oder zusätzlich belastet werde. „Ein Wiederholungsspiel wäre wahrscheinlich an einem Mittwoch und wenige Tage später würden der nächste Gegner warten, der kein Mittwoch-Spiel in den Knochen hat“, so Wintermantel, der bereits jetzt einen Nachteil sieht. „Wir haben am Wochenende unser erstes Heimspiel und wollten da schon ein Spiel hinter uns haben.“

Veranstaltungsmeister war da

Die Stadt Ehingen widerspricht Annahmen, dass am Sonntag kein Experte in der Halle gewesen sei. „Bei so großen Veranstaltungen ist immer ein Veranstaltungsmeister der Stadt vor Ort oder in Rufbereitschaft“, sagt Stadt-Pressesprecherin Bettina Gihr. Dies sei auch am Sonntag beim Basketballspiel vor rund 1000 Zuschauern der Fall gewesen. An diesem Abend sei ein „sehr erfahrener Kollege“ da gewesen. „Es war einfach so, dass sich der Fehler in der kurzen Zeit nicht hat finden lassen.“ Was zu dem Stromausfall geführt hatte, war nach Angaben der Stadt auch am Dienstag unklar. „Das dauert noch“, so Bettina Gihr.

Derweil ist bisher keine Entscheidung der Liga gefallen, ob die Begegnung wiederholt oder womöglich (und dann für Tübingen) gewertet wird. Geht es nach den Steeples, stellt sich die Frage nicht, sie plädierten für eine erneute Ansetzung des Spiels. Der Verein sei schließlich für den Stromausfall nicht verantwortlich, hieß es bereits am Sonntagabend in der Halle.