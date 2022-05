Wieder Schnuppertage sind geplant

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. Mai fand die diesjährige Hauptversammlung der Tennis-Abteilung des SSV Ehingen-Süd im Sportheim Kirchbierlingen statt. 18 Mitglieder waren erschienen und wurden von den einzelnen Funktionsträgern über die Aktionen und Ergebnisse in 2021 informiert. Die Entlastung der Vorstandschaft übernahm der Vorsitzende Verwaltung des Hauptvereins, Claus Hubert.

Die neuen Ausschuss-Mitglieder sind: Kassenwartin Sabine Rieger; Schriftführerin Charlotte Braig; Sportwartin Sophia Braig; Jugendwartin Carla Jerg; Platzwart Daniel Kugler; Beisitzer Silke Rieger, Johanna Ullrich, Tabea Thurner, Emily Hecht, Fabian Kruber und Enrico Bausenhart.

Wegen Corona gab es in den vergangenen zwei Jahren keine Schnuppertage für Jugendliche und Erwachsene. In diesem Jahr wird es wieder solche Aktionen geben. Wer Interesse hat, beim SSV Tennis zu spielen, darf sich gerne an ein ihm bekanntes Ausschuss-Mitglied wenden. Auch über die Homepage des SSV Ehingen-Süd kann im Bereich Tennis Kontakt zur Abteilung hergestellt werden.