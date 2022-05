Wieder rollen Hilfsgüter aus der Region in die Ukraine

Nachdem am vergangenen Samstag von der Initiative „Ukraine – Ehingen hilft“ im Munderkinger Bauhof eine Spendenannahme von Hilfsgütern für die Ukraine stattfand, wurden diese nun am Donnerstagabend verladen und abgeholt.

Zunächst war der organisierte ukrainische Lastwagen in Magolsheim beim Landhandel Lampater und lud dort rund 20 Tonnen gespendete Kartoffeln auf.

Dann ging die Fahrt nach Ehingen, wo bei der Internationalen Spedition Denkinger 1000 Liter Diesel getankt wurden, die von dem Familienunternehmen der guten Sache gestiftet wurden.

Danach ging es weiter zur Ladestelle im Munderkinger Bauhof, wo Hilfsgüter wie Stromgeneratoren, Kettensägen, Spaten, Pickel, Schaufeln, Metallbetten und Matratzen, Bettzeug und Bettwäsche, Kissen und Decken, Schlafsäcke und Iso-Matten, Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente und medizinisches Equipment bis Mitternacht mit vielen Helfern verladen wurden.

Ziel der Hilfslieferung ist zunächst die Stadt Bolechiw, 100 Kilometer südlich von Lwiw.

Dort übernimmt die Partnerorganisation „Akzent“ die Verteilung der Hilfsgüter und transportiert sie dahin in der Ukraine, wo sie aktuell am dringendsten benötigt werden.

Diese Vernetzung und Verbindung garantiert, dass die gesammelten Hilfsgüter auf dem schnellsten und sichersten Weg genau dort ankommen, wo die Not und der Bedarf am größten und die Hilfe am sinnvollsten ist.