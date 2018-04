Wieder kein Sieg für die Bezirksligisten aus dem Raum Ehingen

Magere Ausbeute am zurückliegenden Wochenende für die drei Fußball-Bezirksligisten der Region. Rottenacker kam trotz Heimvorteils nicht über ein Unentschieden hinaus und die SG Altheim spielte 1:1 in Krauchenwies. Bitter war die Schelklinger Niederlage.

TSG Rottenacker – FC Laiz 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Kevin Wehle (63., HE), 1:1 Stefan Mergel (80.). - „Die TSG Rottenacker hatte insgesamt mehr Spielanteile, wurde aber vor der Pause wegen einer angeblichen Abseitsstellung in aussichtsreicher Situation zurückgepfiffen“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Durch einen Handelfmeter gingen die Gastgeber zwar in Führung. Jannik Sachpazidis und Marcel Holz trafen den Torpfosten, doch auch der FC Laiz traf einmal die Latte. Nach einer Standardsituation gab es ein Gedränge im TSG-Strafraum und daraus entstand dann das 1:1.

FC Krauchenwies/Hausen - SG Altheim 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Patrick Vogler (54.), 1:1 Jens Stimpfle (65.).- Die beiden Mannschaften präsentierten sich auf Augenhöhe und ließen dabei nicht viel zu. So waren Torraumszenen im ersten Durchgang zunächst Mangelware. Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung an Fahrt auf. Nach einem Freistoß herrschte Unordnung in der FCK-Hintermannschaft. Nutznießer war Jens Stimpfle, der einschoss: 1:1. In der Folge wurde ein weiteres Tor von Jens Stimpfle wegen vermeintlichen Stürmerfouls aberkannt. In der Schlussphase war die SG Altheim spielbestimmend. Gästetrainer Joachim Oliveira sagte nach dem Spiel: „Wir haben eher zwei Punkte verloren als einen gewonnen.“

SV Bad Buchau – FV Schelklingen-Hausen 4:0 (0:0). - Tore: 1:0 Arthur Klein (47.), 2:0 Jonathan Hummler (63., FE), 3:0 Johannes Rehberg (86.), 4:0 Sebastian Buck (88.). - Bes. Vork.: Kevin Muranyi (Buchau) parierte FE (10.). - Die Gäste vergaben in der Anfangsphase die Riesenchance per Elfmeter; es war auch der einzige Torschuss der Schelklinger in der gesamten Partie. Ab diesem Zeitpunkt dominierte das Team vom Federsee das Spiel.

FV Neufra – FC Mengen 3:3 (2:1). - Tore: 0:1 Alexander Klotz (12.), 1:1 Frank Ströbele (27.), 2:1 Simon Spies (45., FE), 2:2 Alexander Klotz (72.), 3:2 Fabian Brehm (83., FE), 3:3 Alexander Klotz (94.). - Bes. Vork.: Dominic Merk (FCM) parierte Strafstoß von Fabian Brehm (30.). - Im Topspiel vor 600 Zuschauern lieferten sich Neufra und Tabellenführer Mengen einen sehenswerten Schlagabtausch.

SV Ebenweiler – SV Uttenweiler 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Viktor Ruff (3.), 1:1 Lasse Scharfenberg (90.+2.).

SV Sigmaringen – FV Bad Saulgau 0:0. - Bes. Vork.: Gelb-Rot für Eugen Gorst (FVBS/74., nach Foulspiel). - Die Zuschauer sahen eine recht ereignislose Partie.

FV Bad Schussenried – SV Hohentengen 5:1 (2:1). - Tore: 1:0 Luca Maucher (3.), 1:1 Fabian Beckert (15.), 2:1, 3:1, 4:1 Jan Dehmel (40., 52., 70.), 5:1 Patrick Baur (80., FE). -

FV Altshausen – SF Hundersingen 0:8 (0:5). - Tore: 0:1 Xaver Koch (18.), 0:2, 0:3, 0:4 Marcel Störkle (21., 24., 40.), 0:5 Dennis Heiß (44.), 0:6 Eigentor (50.), 0:7 David Heiß (72.), 0:8 Marcel Störkle (81.).

Nachholspiele: Donnerstag, 18.30 Uhr (u.a.): Rottenacker – Altshausen, Altheim - Schelklingen-Hausen.