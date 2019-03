Wie viel Plastik in unserer Kosmetik steckt

Wie viel Plastik steckt in unserer Kosmetik? Diese spannende Frage ist Thema beim vergangenen Müttercafé des Kinderschutzbunds Ehingen gewesen. Sabine Jakob vom Reformhaus Jakob in Ehingen war als Referentin gekommen.

Die Vermüllung der Weltmeere lässt sich nicht mehr leugnen. Regelmäßig hört man deshalb von verendeten Meerestieren. Von Sabine Jakob erfuhren die anwesenden Müttern aber auch, dass in Duschgel, Zahnpasta, Körperpeeling und anderem jede Menge Mikroplastik steckt. Diese Kleinstteilchen an Plastik lassen sich bisher in den Kläranlagen nicht herausfiltern und gelangen so tagtäglich in unser Grundwasser und dadurch in den Wasserkreislauf.

Körperpeeling aus Kaffeepulver

Eine echte Alternative sind selbst hergestellte Kosmetikprodukte. Sabine Jakob hatte an diesem Vormittag einige dabei, die die anwesenden Frauen auch gleich ausprobieren durften. Besonders gut kam bei den Teilnehmerinnen ein Körperpeeling aus Kokosöl und Kaffeepulver an. Gerne wurden deshalb auch die von Sabine Jakob vorbereiteten Rezepte mit nach Hause genommen. Wem die eigene Herstellung zu umständlich ist, kann aber auch auf ausgewiesene Naturkosmetikprodukte zurückgreifen. Die entsprechenden Labels wurden von der Referentin vorgestellt.

Das Müttercafé findet einmal monatlich in den Räumen des Kinderschutzbunds Ehingen statt. Alle interessierten Mütter sind eingeladen. Kinder können nebenan mit einer Mitarbeiterin des Kinderschutzbunds spielen oder malen.

Weitere Informationen und Termine sind auf der Homepage des Kinderschutzbunds zu finden.