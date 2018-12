Wie es ist, ein Christkind zu sein

Wenn Heiligabend und Geburtstag auf einen Tag fallen, ist dieser doppelt so schön. Könnte man meinen. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen: Christkinder müssen damit zurechtkommen, dass sie nur einmal, zu beiden Anlässen gleichzeitig, beschenkt werden. Natürlich werden auch in der Ehinger Region am 24. Dezember wieder einige Menschen ihren Geburtstag feiern, bevor sie den Heiligen Abend einleiten. Wie sie das machen und wie es wirklich ist, ein Christkind zu sein, haben uns drei von ihnen erzählt.

„Als Kind war es nur nicht so toll, weil sich jeder auf Heiligabend gefreut hat“, sagt Christkind Laura Allgäuer aus Ehingen, die Grundschullehramt in Weingarten studiert. Das Geburtstagslied in der Schule gab es natürlich auch erst nach den Weihnachtsferien. Dafür habe sie den ganzen Tag Geschenke bekommen – und so sei es ein „tolles Gefühl“ als Geburtstagskind an Weihnachten gewesen. An Heiligabend, bevor die Christmette losging, bekam Laura Allgäuer bis zu ihrem 18. Lebensjahr als Ministrantin ein Geburtstagsständchen vom Stadtpfarrer und den anderen Minis. Nicht möglich war es allerdings, in der Weihnachtszeit den Kindergeburtstag zu feiern, doch habe ihre Mutter eine tolle Lösung gefunden: Der Kindergeburtstag wurde immer im August, am Namenstag von Laura Allgäuer, gefeiert. So hatte sie ein Geburtstagsfest sowohl im Winter als auch im Sommer.

Klar, jetzt, im Erwachsenenalter, würden alle in den Weihnachtsvorbereitungen stecken, wenn es auf ihren Geburtstag zugeht, sagt Laura Allgäuer. Die Feier mit den Freunden hole sie nach, erklärt sie. Ein Vorteil als Christkind sei aber, dass die Familie an ihrem Geburtstag stets Zeit habe. So auch in diese Jahr wieder, zum 24. Geburtstag von Laura Allgäuer: Dann gibt es vormittags ein Weißwurstfrühstück, das mittlerweile schon zur Tradition geworden ist. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und hinterher geht es in die Kirche. Danach gibt es traditionell Pastete. Und dann warten die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum darauf, ausgepackt zu werden.

Ein besonderes Geburtstagsfest steht der Ringingerin Anita Stöferle bevor. An Heiligabend feiert sie in diesem Jahr nämlich einen runden Geburtstag: Anita Stöferle wird 50 Jahre alt. „Mit einer größeren Gästeschar“ feiere sie in den Geburtstag rein, erzählt sie. „Ich feiere hier im Dorfgemeinschaftshaus.“

Ein Christkind zu sein, habe eigentlich keine Nachteile, findet sie. „Auch als Kind hat es nie Nachteile gegeben – dass ich zum Beispiel zu wenig Geschenke bekommen hätte.“ Heiligabend sei ein toller Tag und auch die Jahreszeit sei schön, sagt Anita Stöferle. Als Kind habe sie beim Krippenspiel mitgemacht und die anderen Kindern hätten ihr sogleich gratuliert, erinnert sie sich. „Jetzt habe ich selber drei Kinder und die ganze Familie kommt an Weihnachten natürlich zusammen und nimmt sich Zeit.“ Am Vortag seien bereits alle Vorbereitungen abgeschlossen, damit am 24. Dezember entspannt gefeiert werden kann.

Tagsüber gibt es stets Kaffee und Kuchen, abends gibt es bei Stöferles Hawaii-Toast oder Bratwurst mit Kartoffelsalat. Das sei Tradition und es müsse ja auch etwas sein, das schnell geht, weil den ganzen Tag Gäste da seien, erklärt die Ringingerin, die sich bei den Landfrauen engagiert. „Bis zum Abend ist Geburtstag, dann wird Heiligabend gefeiert“, fasst das Geburtstagschristkind den Ablauf am 24. Dezember zusammen.

Man höre ja immer, dass Christkinder benachteiligt seien, weil sie weniger Geschenke bekommen, sagt Christkind Philipp Scherb aus Grötzingen. „Das kann ich nicht bestätigen. Eher das Gegenteil: Es gibt den ganzen Tag Geschenke.“ Manchmal hätten seine Eltern auch beschlossen, dass sie ihm etwas im Sommer kaufen, weil sein Geburtstag ja mit Weihnachten zusammenfalle. „Am 24. Dezember gab es dann trotzdem wieder was.“

In diesem Jahr feiert der Grötzinger seinen 26. Geburtstag – zusammen mit seinen Verwandten. Natürlich gebe es einen Geburtstagskuchen. Und abends feiere die Familie dann bei der Oma Weihnachten, wo es traditionell Wurstsalat gibt. Als Mitglied im Musikverein Grötzingen spiele er an Heiligabend immer in der Kirche. Und oft feiere er nach der letzten Probe am Tag zuvor mit seinen Freunden aus dem Musikverein in seinen Geburtstag rein. Das mache er auch in diesem Jahr – allerdings nicht im Anschluss an die Probe. Denn diese fand bereits am Freitag statt.

„Es ist sehr schön ein Christkind zu sein“, sagt Philipp Scherb. „Aus dem einfachen Grund: Man hat die ganze Familie um sich.“ Dazu freue man sich nicht nur auf Weihnachten, sondern zusätzlich auf den Geburtstag Die festliche Stimmung an Heiligabend, die bei den meisten erst in den Abendstunden einsetzt, beginne bei ihm viel früher. Den ganzen Tag zu feiern, das habe er immer als sehr schön empfunden.