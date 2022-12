Wie diese ukrainische Familie Weihnachten verbringt

Leise rieselt der Schnee an dem Tag nicht auf das Dach des ehemaligen Wirtshauses in Altbierlingen. Auch still und starr liegt es nicht da. Im Haus ist reger Betrieb. Drei Jahre stand es leer. Seit diesem Frühjahr wohnen sieben geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in dem Haus – Nadiia und Ivan Malysch mit ihren fünf Kindern.

Die Eltern sitzen im ehemaligen Gastraum des Restaurants und erzählen von ihrem neuen Leben in Deutschland, von ihrem Leben in der Ukraine und von ihrer Familie. Nadiias Schwester Galina Heckmann übersetzt ins Deutsche. „Hier ist endlich wieder Leben und Beben im Haus“, sagt sie. Immer wieder dringen gedämpfte Kinderstimmen durch die Tür zum Nebenraum.

Auf der Suche nach einer Wohnung

Insgesamt zehn Kinder hat das Ehepaar, nur die jüngsten fünf leben mit ihnen in Altbierlingen zusammen. Tochter Olena wohnt mit ihrem Baby noch bei Galina Heckmann und ihrem Mann Uwe. „Für sie suchen wir auch eine Wohnung“, sagt diese. Doch in der aktuellen Lage sei das gar nicht so einfach.

Wie ihre Mutter flüchtete Olena bereits wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aus ihrer Heimat. Damals waren es fünf Frauen, die mit ihren Kindern bei Familie Heckmann unterkamen – alles Verwandte von Galina.

Doch drei von ihnen sind mittlerweile wieder bei ihren Männern in der Ukraine. „Sie haben gesagt: In diesen schwierigen Zeiten will ich bei meinem Mann sein“, sagt Galina Heckmann mit Tränen in den Augen. „Wenn wir das überstehen, werden wir nur stärker.“

Sie zeigt Bilder, die ihr die Frauen aus der Ukraine geschickt haben – von den Dingen, die sie als Freizeitbeschäftigung mit ihren Kindern basteln. Darunter sind auch Tarnhelme für Soldaten in Weiß, damit sie im Schnee nicht so gut gesehen werden. Ein Mädchen streckt ihren stolz in die Kamera.

Ivan Malysch kam erst durch eine Neuregelung nach Deutschland

Täglich haben sie in Altbierlingen Kontakt in die Heimat. „Auch wenn der Strom oft weg ist, das Internet läuft immer“, sagt Uwe Heckmann. Neben den drei zurückgekehrten Frauen sind auch zwei Söhne von Nadiia und Ivan Malysch weiterhin in der Ukraine. Die 21- und 23-Jährigen durften nicht ausreisen. Bisher wurden sie jedoch noch nicht zum Kriegsdienst einberufen.

Auch Ivan Malysch selbst durfte am Anfang nicht bei seiner Familie in Deutschland sein. Das sei eine schwierige Zeit gewesen, sagt seine Frau. Erst durch eine Neuregelung, die es Vätern von kleinen Kindern erlaubt, auszureisen, sei er nach Deutschland gekommen – zusammen mit seinem ältesten Sohn, der mittlerweile mit Frau und Baby in Ehingen wohnt.

Als im Frühjahr die Familie nach Deutschland geflohen war, nahm Ivan Malysch inländische Geflüchtete aus Kiew, Donezk und Charkiw auf. „Weil der Platz da war“, wie er sagt. Seine Söhne in der Ukraine tun jetzt das Gleiche.

Das Dorf, aus dem sie kommen, liegt nicht weit von Kiew. Auf dem Land könne die Bevölkerung besser auf Stromausfälle reagieren, sagt Galina Heckmann. Geheizt werde dort oftmals mit Holz und nicht elektrisch. Auch auf Plumpsklos seien die Einwohner dort zum Teil wieder umgestiegen.

Der Heiligabend ist erst am 6. Januar

Jetzt, zur Weihnachtszeit, merke man besonders, dass die Familie zwischen Deutschland und der Heimat zersplittert ist, sagt Nadiia Malysch. Schließlich ist das Fest auch in der Ukraine ein Fest der Familie und neben Ostern der wichtigste kirchliche Feiertag. Anders als in Deutschland findet der Heiligabend erst am 6. Januar statt, Weihnachten ist am 7. Januar.

Am 24. Dezember jedoch gibt es auch eine Tradition, wie Galina Heckmann berichtet. An dem Tag ziehen die Kinder singend von Haus zu Haus – ähnlich dem deutschen Dreikönigstag. „Die Mädchen haben gesagt, dass sie auch zu uns zum Singen kommen“, erzählt Galina Heckmann. „Überhaupt: Die Kinder geben so viel zurück.“

Die Familie sei sehr gläubig – sonntägliche Kirchenbesuche sowie Gebete gehören zur Tagesordnung. Vater Ivan baute bis zu seiner Flucht eine Kirche in seinem Dorf. Seitdem er fort ist, führen seine Söhne die Arbeit fort. Auch an die sechswöchige Fastenzeit vor Weihnachten halten sich die Eltern strikt. An Heiligabend, also dem 6. Januar, verzichten sie den ganzen Tag auf Essen.

Dafür kochen sie den Tag über zwölf verschiedene Gerichte – alle ohne Fleisch. Kleine Portionen davon bringen sie dann für gewöhnlich zu den Nachbarn, um die Toten zu ehren. Erst bei Dunkelheit essen die Erwachsenen zum ersten Mal an diesem Tag, es wird zusammengesessen und gebetet. Auch die Kirche besucht die Familie an dem Abend. Der 7. Januar beginnt mit einem Gottesdienst, der normalerweise drei Stunden dauert. Mittags wird dann zusammen gefeiert und gegessen.

Nadiia Malysch fährt in die Ukraine

So war zumindest in den vergangenen Jahren immer der Ablauf. „Dieses Jahr wissen wir halt noch nicht, wie wir es machen“, sagt Galina Heckmann. Denn vor Weihnachten fährt Nadiia Malysch zusammen mit ihrer Tochter in die Ukraine – zum ersten Mal seit Kriegsausbruch. Wahrscheinlich wird sie erst am 7. Januar zurück sein. Sie sei sehr nervös und aufgeregt deswegen, sagt sie. Ihren Pass habe sie schon bereitgelegt.

Nadiia Malysch möchte nach ihren Kindern schauen, die noch in der Ukraine sind und die sie seit zehn Monaten nicht persönlich gesehen hat. Erst in der vergangenen Woche sei ein Mann aus dem Dorf im Krieg gefallen, ein Verwandter der Malyschs. „Das geht sehr, sehr nahe“, übersetzt Galina Heckmann.

Vermieterin Pia Leichtle ist vorbeigekommen, um sich von Nadiia Malysch zu verabschieden. Die beiden Frauen umarmen sich. Pia Leichtle wünscht ihr auf Deutsch „Frohe Weihnachten“. Nadiia Malysch lächelt und bedankt sich. Seit einiger Zeit belegt sie einen Deutschkurs. Für ein paar Alltagsfetzen reicht es. „Deutsch schwer“, sagt sie.

Pia Leichtle war mit ihrem Mann Josef und Familie Heckmann im vergangenen Herbst für ein paar Wochen in der Ukraine, hat dort auch Nadiia Malysch und ihre Familie kennengelernt. „Wir dachten, dass wir sie vielleicht in fünf Jahren oder so wiedersehen, wenn wir nochmal hinfahren“, sagt sie. Niemand habe geahnt, dass sie sich so schnell wieder sehen würden.

Frieden als Weihnachtswunsch

„Die Ukraine wird siegen, die können nicht verlieren“, sagt Galina Heckmann. „Sie ist als Nation stärker geworden.“ Die Menschen dort seien sehr stolz und wüssten, was sie können. Zustimmendes Nicken von allen, die dabeisitzen. Den größten Weihnachtswunsch von Nadiia und Ivan Malysch übersetzt sie so: „Wir haben eigentlich nur einen Wunsch: Dass der Krieg vorbei ist.“

Sie überlegen kurz, dann fügen sie etwas in ukrainisch hinzu, das Galina Heckmann übersetzt: „Dass die Ukraine frei ist und jeder entscheiden kann, wie er lebt – und, dass die Familie wieder zusammenkommt.“