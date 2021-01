Wie das Wohnen im Alter komfortabel wird

Für die Volkshochschulen im Land haben Anja Schwarz, Geschäftsführerin des Landesseniorenrates, und Bernhard Peitz vom Netzwerk Senioren im Internet über Möglichkeiten, sich das Wohnen zuhause im Alter mit digitaler Unterstützung so bequem wie möglich zu gestalten, informiert.

„Wie und wo wollen Sie im Alter wohnen, in einer Wohngemeinschaft, in einem Mehrgenerationenhaus, zuhause, wo ich mich am wohlsten fühle?“, fragten die beiden Moderatoren zu Beginn des Vortrages. Sie erklärten, wie der größtmögliche Komfort aussehen könnte, wo es hell und warm ist, das Wasser mit Wohlfühltemperatur aus dem Hahn kommt, sich die Waschmaschine selbsttätig bedient, aber nicht die Roboter durchs Zimmer laufen.

Rampen statt Treppen

Möglichkeiten für Neu- und Bestandsbauten präsentierte Bernhard Peitz und stellte eine virtuelle Musterwohnung vor: Treppenstufen werden durch Rampen ersetzt, Treppensteiger für Rollstuhlfahrer eingebaut. Klingeln müssen per Video vom Rollstuhl aus bedient werden können. Es gibt Fußbänder mit Beleuchtung.

Die größten Umbauarbeiten sind oft aber im Bad nötig. Toiletten mit angewärmtem Sitz, integrierter Waschvorrichtung oder Toilettendeckel mit eingebautem Bidet werden von regionalen Herstellern (Geberit) angeboten und vom örtlichen Sanitäts- und Heizungsbauer installiert.

Höhenverstellbare Waschbecken

Sitzhöhe und Waschbeckenhöhe sind höhenverstellbar. Türkontaktschalter und Lichtschalter können von der Smart-Home-Basisstation gesteuert werden. In der Küche bieten sich Paternosterschränke und absenkbare Arbeitsplatten an. Ein Sensor überwacht das Kochfeld und schaltet dies bei Überhitzung automatisch ab.

So sieht ein seniorenfreundliches WC mit integrierter Waschvorrichtung und Föhn aus. Gesehen bei Sanitär Zeller in Ehingen. (Foto: kö)

Im Wohnzimmer stehen die wichtigsten elektronischen Geräte für den Internetanschluss für Telefon, TV, Smartphone oder Tablet oder das Notrufsystem. Keine Kabel oder Teppiche im Gehbereich und ein Gurtwickler für den Rollladen, falls die Steuerung mal ausfällt, machen Sinn. Der Rauchmelder sollte mit den anderen Rauchmeldern der Wohnung vernetzt sein. Immer wieder kam von den Teilnehmern die Frage, welcher Handwerker helfen kann, wenn die Elektronik nicht funktioniert. Ein System, das von der Evangelischen Heimstiftung installiert wird, wird von dieser auch gewartet, ansonsten ist der Elektriker gefragt.

Spezielle Smartphones für Senioren

„Für Senioren gibt es extra Smartphones und einfach zu bedienende Tablets mit großen Tasten und integriertem Notruf“, erklärte Peitz. Im Schlafzimmer macht eine Unterbettbeleuchtung Sinn, um den Partner bei nächtlichem Aufstehen nicht zu stören. Paternosterschränke sind nützlich, ebenso rutschfeste Bettvorleger mit Sturzsensor. Mit einem Panikschalter gehen alle Lampen im Haus sowie die Alarmanlage an. Ein Gute-Nacht-Schalter löscht alle im Haus noch brennenden Lichter vom Bett aus.

Hilfreich im Alltag sind Hüftairbags um Oberschenkelhalsbrüche zu vermeiden, Es gibt Pillen-Erinnerungsgeräte, die einmal die Woche befüllt, die Medikamenteneinnahme überwachen. Schlüsselfinder seien sehr sinnvoll, ebenso Notrufuhren, die innerhalb von acht Tagen die Vitalfunktionen ihrer Träger erkennen und den Notdienst alarmieren, wenn sich die Standartwerte dramatisch verändern.