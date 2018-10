Wichtige Siege am Wochenende

Die Herren I des TSV Erbach haben am Wochenende drei Punkte eingefahren. Die Damen I des SC Berg siegten in Untergröningen.

Herren Landesklasse 7. Am Samstag zeigte Erbach in Herrlingen eine sehr gute Leistung. Schon nach den Doppeln lagen die Gäste durch Siege von Staudenecker/Keller und Stückle/Mast in Führung, die sie dann sogar auf 4:1 ausbauten. Sieben Einzel gingen an den TSV Erbach durch Josef Wanner und Stefan Staudenecker (je 2), Jürgen Mast, Holger Raaf und Reiner Keller. Die Erbacher legten am Sonntag gegen Holzheim nach. Zum 8:8 trugen die Doppel Staudenecker/Keller (2), Stückle/Mast bei. Dann gingen noch fünf Einzel an Stefan Staudenecker und Holger Raaf (je 2), Reiner Keller.

Herren Bezirksliga. Aufsteiger Ehingen gelang auch gegen Seißen nicht der erhoffte erste Sieg. Nur Huss/Heinzelmann gewannen ein Doppel, Martin Heinzelmann und Adam Weigel je ein Einzel.

Herren Bezirksklasse. Im Duell der Aufsteiger hatte der SC Bach klar das Nachsehen. Alle drei Doppel gingen verloren. Nur Harald Enderle, Can Quan und Walter Knaupp gewannen je ein Einzel.

Herren Kreisliga A 2. Die SG Griesingen ließ bei Aufsteiger Bach II nichts anbrennen und gewann durch Kasper/Werner, Günther/Günther und Uhlmann/Oed gleich alle drei Doppel. Es folgten sechs Einzelsiege durch Roman Werner und Julian Kasper (je 2), Tim Günther und Dietmar Uhlmann. Die Gastgeber gewannen nur zwei Einzel durch Bernd Kohlmann und Markus Traub.

Die TSG Rottenacker feierte ihren zweiten Sieg. Wölfle/Walter und Grözinger/Kurz gewannen zunächst zwei Doppel. Sieben Einzel gingen an Christian Wölfle und Florian Kurz (je 2), Georg Walter, Stephan Grözinger und Hartmut Metzger an die TSG. Für Rißtissen punkteten das Doppel Körner/Schreiner, bei den Einzeln Marc Nilius (2), Alexander Rieber, Johannes Körner und Sebastian Wiest. Trotz Heimvorteil ging der SC Berg II gegen Herrlingen IV leer aus. Der Gastgeber gewann durch Pflug/Pflug und Plietzsch/Silz zwar zwei Doppel, dann aber nur drei Einzel durch Felix Endlichhofer (2) und Walter Tabert.

Herren Kreisliga B 2. Ehingen II verlor zu Hause gegen Öpfingen III. Auch SC Berg III hatte gegen Unterstadion knapp das Nachsehen.

Damen Verbandsklasse. Die Berger Damen I haben in Untergröningen einen klaren Sieg eingefahren. Zunächst sicherten sich Stocker/Wollinsky einen Doppelsieg. Jasmin Stocker gewann drei Einzel, Sarah Pflug war zweimal erfolgreich, für den Rest zum 3:8 sorgten Nadine Wollinsky und Carina Ziegler.

Damen Bezirksliga. Sowohl Berg III als auch Schelklingen gingen leer aus. Für Berg III gewannen nur Corinna Haas und Celina Mohr je ein Einzel. Die Gastgeberinnen waren nur mit drei Spielerinnen angetreten.

Die Schelklinger Damen verloren gegen Lonsee. Duelli/Hack gewannen zwar ein Doppel, dann aber Helgard Zieher und Gabriele Herrmann nur je ein Einzel.

Jungen Landesklasse. Die Jungen I des SC Berg gewannen bei Ulm 46.

Mädchen Landesliga. Die Mädchen des SC Berg haben in Wangen unentschieden gespielt. Zunächst gewann das Doppel Scheuing/Endlichhofer. Dann gingen noch vier Einzel durch Lea Scheuing (2), Klara Dalheimer und Emelie Endlichhofer an die Gäste.