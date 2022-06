Wichtige Entscheidungen stehen noch aus

Wichtige Entscheidungen in der Kreisliga A1 wurden auf den 30. Spieltag vertagt. Noch ist offen, wer am Ende Meister wird, aber auch wer als dritte Mannschaft absteigen muss. So gesehen ist der letzte Spieltag der Saison für einige Mannschaften von enormer Wichtigkeit. Nur ein Punkt trennt die SGM Ertingen/Binzwangen und den SV Betzenweiler an der Tabellenspitze. Beide müssen am Samstag auswärts antreten.

SZ-Topspiel: TSV Rißtissen – SG Ersingen (Samstag, 17 Uhr, Vorrunde 1:5). – Beide Vereine haben zur Zeit 29 Punkte, der Verlierer dieser Partie muss in die Kreisliga B. Im Falle eines Unentschiedens würde die Tordifferenz zugunsten des TSV Rißtissen entscheiden. Das Spiel der Vorrunde wurde deutlich von der SG Ersingen gewonnen.

SV Oberdischingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Freitag, 19 Uhr, Vorrunde 0:3). – Wegen einer Spielerhochzeit am Samstag in Oberdischingen wird dieses Spiel bereits am heutigen Freitag ausgetragen. Der Gastgeber möchte eine erfolgreiche Rückrunde mit einem weiteren Sieg abschließen.

SF Bussen – SV Betzenweiler (Samstag, 17 Uhr, Vorrunde 0:3). – Die Gäste spielen auf Sieg und hoffen, dass der Rivale Ertingen/Binzwangen in Munderkingen Federn lässt. Aus eigener Kraft kann der SV Betzenweiler nicht mehr Meister werden.

Schwarz Weiß Donau II – SGM Ertingen/Binzwangen (Samstag, 17 Uhr, Vorrunde 1:2). – Der Mannschaft von Spielertrainer Christian Speiser kommt wider Erwarten am letzten Spieltag noch eine Schlüsselrolle zu. Schon ein Unentschieden könnte für die Gäste zu wenig sein. Daher werden sie in Munderkingen auf Sieg spielen.

SV Ringingen – TSV Allmendingen (Samstag, 17 Uhr, Vorrunde 1:5). - Schon vor diesem Spiel hat der TSV Allmendingen den dritten Tabellenplatz sicher. Dagegen könnte sich der SV Ringingen noch um einen Platz verbessern.

FC Marchtal – SGM Schmiechtal/Alb I (Samstag, 17 Uhr, Vorrunde 2:2). – Die Gastgeber wollen sich sicher mit einem guten Ergebnis aus der Kreisliga A verabschieden. Die SGM Schmiechtal/Alb will den achten Tabellenplatz ins Ziel retten. Daher ist ein Unentschieden nicht von der Hand zu weisen.

SF Kirchen – SF Donaurieden (Samstag, 17 Uhr, Vorrunde 2:0). – Nach einigen überraschenden Punktverlusten in der Rückrunde sind die SF Kirchen bestrebt, einen positiven Schlusspunkt hinter die Verbandsrunde zu setzen. Die Gäste verabschieden sich in die Kreisliga B.

SG Griesingen – SV Dürmentingen (Samstag, 17 Uhr, Vorrunde 2:1). – Die Gastgeber waren zuletzt recht erfolgreich. Daher werden sie zum Abschluss der Runde noch als Sieger erwartet. Der vierte Tabellenplatz ist der SG Griesingen bereits sicher.