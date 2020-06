WFV sagt Tag des Mädchenfußballs ab

Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat auch den Tag des Mädchenfußballs abgesagt. Der Ausschuss für Frauen- und Mädchensport habe sich viele Gedanken gemacht, doch sei rasch klar gewesen, dass die geltenden Verordnungen keinen Spielraum lassen, den Tag des Mädchenfußballs im gewohnten Zeitraum am ersten Juli-Wochenende anzubieten, teilt der WFV mit.

Aber auch für den Zeitraum nach den Sommerferien und für das zweite Halbjahr erscheint dem Ausschuss nach Abwägung aller Fakten und Argumente eine Planung und Austragung von Veranstaltungen mit der Schüleraltersgruppe, vor allem in einer Angebotsform wie dem Tag des Mädchenfußballs, nicht sinnvoll. „Der WFV trägt eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, besonders gegenüber den sporttreibenden Kindern und Jugendlichen“, sagt die Ausschussvorsitzende Angelika Fioranelli-Petersohn. „Aufgrund der diesjährigen Ausnahmesituation und der damit verbundenen Absage des Tag des Mädchenfußballs in der gewohnten Form machen wir uns nun Gedanken über mögliche veränderte, der Situation angepasste, alternative Angebotsformen zur Ansprache der Mädchen“, so Fioranelli-Petersohn. Auch die Verbandsmädchenreferentin Diana Kienle bedauert die Absage: „Wir sind traurig, dass der diesjährige Tag des Mädchenfußballs nicht stattfinden kann, müssen uns aber alle den aktuellen Gegebenheiten und unserer Verantwortung stellen.“ Der Ausschuss stimmte sich mit den Landesverbänden aus Baden und Südbaden ab und ist hier zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen: Die Entscheidung, den Tag des Mädchenfußballs 2020 aufgrund der besonderen Umstände im Zusammenhang mit dem Corona-Virus abzusagen, gilt einheitlich für ganz Baden-Württemberg.