WFV-Pokal: SSV Ehingen-Süd zieht ins Halbfinale ein

SSV Ehingen-Süd – SGV Freiberg 3:1 (3:1). Süd: Gralla - Scioscia, Deiss, Daur, Bayer (70. Kästle) - Hahn, Sutalo, Sapina (84. Saric), Peter, Akhabue (62. Stoß) - Dilger (92. Schenk). SGV: Burkhardt - Rinaldi, Velagic, Hoffmann, Klauß - Kutlu (58. Sökler), Mauersberger, Thermann, Zinram (83. Berisha) - Salz, Grüttner. SR: Fimpel (Bad Wurzach). Tore: 1:0 Simon Dilger (9.), 1:1 Angelo Rinaldi (27.), 2:1 Jan-Luca Daur (33.), 3:1 Simon Dilger (43.). Z.: 400.

Stimmen zum Spiel

Michael Bochtler, Trainer des SSV Ehingen-Süd: „Der Gegner hat Fehler gemacht, und wir haben die Fehler genutzt. Auch haben wir es geschafft, einige brenzlige Situationen zu verteidigen. Natürlich hatten wir auch etwas Glück, aber wir haben so viel wegverteidigt, haben so leidenschaftlich gekämpft. Dass wir die Führung über die Zeit gebracht haben, war einfach überragend.“

Simon Dilger, zweifacher Torschütze von Süd: „Ein bisschen Glück war schon dabei, aber so groß fand ich den Unterschied zum Oberligisten nicht, außer körperlich. Nach dem Tor zum 3:1 hatte ich schon ein gutes Gefühl und habe mir gesagt: Wenn wir in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeitpause kein Gegentor kriegen, könnte es zum Sieg reichen.“

Evangelos Sbornias, Trainer des SGV Freiberg: „Das muss man hinnehmen. Wir haben das Spiel in den ersten 30 Minuten selbst verloren. Durch eigene Fehler sind wir in Rückstand geraten, und dem sind wir sind dann hinterhergelaufen. Danach hatten wir das Spiel unter Kontrolle hatten viele Situationen im gegnerischen Strafraum – aus solchen Situationen haben wir in den vergangenen Spielen immer zwei Tore gemacht. Dennoch hat die Mannschaft bis zuletzt gekämpft. Ich bin mir sicher: Wenn noch ein Tor gefallen wäre, auch erst in der 85. Minute, hätte es noch mal richtig gebrannt.“ (aw)