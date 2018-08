WFV-Pokal: SSV Ehingen-Süd empfängt Albstadt

Nach dem geglückten Punktspielstart geht es für den Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd am heutigen Mittwoch, 29. August, um den Einzug in die vierte Runde des WFV-Pokals. Gegner ist der Liga-Konkurrent FC 07 Albstadt. Angepfiffen wird die Begegnung in Kirchbierlingen bereits um 17.15 Uhr.

Während Ehingen-Süd in der neuen Saison bisher kein Pflichtspiel verloren hat – weder im Verbandspokal noch in der Liga – war Albstadt bisher nur im Pokal erfolgreich. Da setzte sich der FCA gegen zwei gut gestartete Landesligisten durch: gegen den SV Ochsenhausen (derzeit Tabellenführer der Landesliga IV/3:1) und den TSV Straßberg (derzeit Dritter/2:1). In der Punkterunde lief es für den FC Albstadt dagegen nicht nach Wunsch, dem 1:2 zum Auftakt gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen folgte am zweiten Spieltag ein 0:1 bei Aufsteiger FV Löchgau. Die Mannschaft von Trainer Alexander Eberhart zählt damit zu den vier noch punktlosen Mannschaften in der Verbandsliga.

Zu wenig Durchschlagskraft

„Ich bin enttäuscht, das haben wir uns anders vorgestellt“, sagt der Sportliche Leiter Rolf Niggel, der nicht so sehr die spielerischen Leistungen kritisiert, sondern die mangelnde Durchschlagskraft. „Auch gegen Löchgau waren wir vor allem in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, haben aber zu wenig Torgefährlichkeit entwickelt. Das muss sich schleunigst ändern.“ Dies überrascht, denn in der Vorsaison hatte Albstadt (am Saisonende Tabellensiebter) weniger Ladehemmung und stellte in Pietro Fiorenza den erfolgreichsten Torschützen der Liga (22 Treffer). An ihm liegt es in der neuen Saison nicht: Im Pokal erzielte Fiorenza vier der fünf Albstädter Tore, das bisher einzige in der Verbandsliga ging ebenfalls auf sein Konto. Er scheint derzeit die schärfste, aber auch einzige Waffe des FCA zu sein.

Unbefriedigend ist die Ausbeute in der Liga, umso mehr erhofft man sich beim FC Albstadt ein weiteres Erfolgserlebnis im Pokal. Allerdings werden die Albstädter nicht in Bestbesetzung antreten – dies kündigte Trainer Eberhart zumindest an. „Wir müssen verletzungs- und urlaubsbedingt auf einige Spieler verzichten, logischerweise werden wir mit einer etwas defensiveren Marschroute in Kirchbierlingen angehen.“ Die Zurückhaltung rührt auch daher, dass der FC Albstadt bisher keine guten Erfahrungen mit dem SSV Ehingen-Süd gemacht hat: In der vergangenen Punkterunde behielt Süd zweimal die Oberhand (3:2, 1:0).

Ein erneuter Sieg ist das Ziel des SSV, der den Schwung aus der bisher erfolgreichen neuen Spielzeit mitnehmen will. Allerdings deuteten Co-Trainer Michael Turkalj, der Trainer Michael Bochtler (mit der Familie im Urlaub) vertritt, personelle Veränderungen gegenüber dem Liga-Auftritt zuletzt gegen Tübingen an. „Diejenigen, die zuletzt auf der Bank saßen, brauchen Spielpraxis. Wir können rotieren“, so Turkalj. Der eine oder andere Wechsel könnte ohnehin fällig werden, da einzelne Spieler angeschlagen sind – wie Stürmer Hannes Pöschl (Schulterprobleme) und Außenverteidiger Lukas Schick (Wadenverletzung). Außerdem fällt, wie schon am Wochenende, Daniel Maier verletzt aus und ob Timo Kästle, der zuletzt ebenfalls pausieren musste, wieder fit genug ist, war am Vortag des Pokalspiels fraglich.

Doch davor gilt es, die Aufgabe gegen Albstadt zu lösen. Auch wenn der FCA mit zwei Niederlagen in die neue Punkterunde gestartet ist und Süd in der vergangenen Saison beide Vergleiche gegen Albstadt für sich entschied, mangelt es nicht am Respekt vor dem Gegner. „Es wird ein schwieriges Spiel für uns“, sagt Michael Turkalj, der sich auch nocht gut an die vergangenen Duelle erinnert. „Albstadt hat ein paar individuell starke Spieler.“ Allen voran Torjäger Fiorenza.

Unvergessen bei Michael Turkalj ist aber auch, welche Erlebnisse der WFV-Pokal bescheren kann: In der Saison 2016/17 kam der seinerzeit noch in der Landesliga spielende SSV Ehingen-Süd über die dritte Runde hinaus und traf im Achtelfinale auf den damaligen Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Mehr als 1000 Zuschauer sahen die 1:4-Niederlage. Ein Sieg gegen Albstadt erhöht die Chance, dass noch einmal ein Großer aus dem Verbandsgebiet zu einem Pflichtspiel nach Kirchbierlingen kommt. „So ein Event wollen wir wieder haben. Das ist ein Highlight für jeden Spieler.“ Das erneute Erreichen der vierten Runde erhöht die Chance auf ein attraktives Los.