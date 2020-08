Wettkampffeeling auch bei der Videoaufnahme

Vor Kurzem sind die ersten digitalen Taekwondo-Meisterschaften in der Disziplin Formenlauf in Bayern ausgetragen worden. Dieses Format ermöglichte es den Sportlern, trotz Corona an einem nahezu realen Wettkampf teilzunehmen. Mit dabei waren die Taekwondo-Sportler des SC Kirchen, die erfolgreich abschnitten.

Eine Woche vor den Meisterschaften waren die zu präsentierenden Formen ausgelost worden. Die Sportler hatten anschließend drei Tage Zeit, diese auf Video aufzunehmen und per Web-Service an den Ausrichter zu senden. Durch die Auslosung und die begrenzte Zeit für die Videoaufnahme kam trotzdem ein entsprechendes Meisterschaft-Feeling auf.

Am Wettkampftag wurden die Videos der jeweiligen Leistungsklassen im Livestream gezeigt. Sportler und interessierte Zuschauer hatten so die Möglichkeit, den ganzen Tag die verschiedenen Altersklassen zu verfolgen. Die Bewertung der gezeigten Leistungen erfolgte in Echtzeit durch fünf Kampfrichter, die daheim vor ihren Bildschirmen saßen.

Insgesamt nahmen gut 100 Sportlerinnen und Sportler an diesem neuen digitalen Turnierformat teil. Auch Parasportler gingen bei diesen digitalen Meisterschaften an den Start.

Vom SC Kirchen waren acht Sportlerinnen und Sportler am Start: Hannah Heinrich in der Jugend, Laura Heinrich, Katrin Maurer und Marina Betz bei den Damen bis 30 Jahre mussten sich zunächst für das Finale qualifizieren. Alle Kirchener Taekwondo-Sportlerinnen erreichten souverän die nächste Runde. Hannah Heinrich erkämpfte sich im Finale bei einem Teilnehmerfeld von 16 Starterinnen den hervorragenden vierten Platz; in ihrer Klasse war unter anderem die amtierende Europameisterin gestartet.

Laura Heinrich entschied das Finale für sich und belegte den ersten Platz, Marina Betz musste sich nur knapp der Zweitplatzierten geschlagen geben und wurde Dritte. Katrin Maurer rundete das gute Gesamtergebnis für den SC Kirchen mit dem sechsten Platz ab. Philipp Denner hatte starke Konkurrenz bei den Männern und wurde ebenfalls Sechster.

Für die Frauen des Teams aus Kirchen gab es weitere Medaillen: gleich drei zweite Plätze für Carina Wallberg, Beatrix Ringelsbacher und Elke Dreher in ihrer jeweiligen Altersklasse. Mit einer Goldmedaille, dreimal Silber und einer Bronzemedaille war die Teilnahme an den digitalen Meisterschaften ein großer Erfolg für das Team des SC Kirchen.