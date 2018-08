Werkzeug aus Garten geklaut

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Ehingen Werkzeug aus einem Garten gestohlen. Am Sonntag entdeckte ein Opfer die Tat. Sein Gartenhaus in den Anlagen an der Breslauer Straße war aufgebrochen. Wie er feststellte, hatten die Diebe einen Rasentrimmer gestohlen. Auch im Nachbargarten waren die Diebe. Ob sie hier ebenfalls etwas stahlen, weiß die Polizei (Telefon 07391/5880) noch nicht. Sie ermittelt jetzt, um die Diebe zu finden. Dazu sicherten die Polizisten die Spuren.