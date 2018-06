Wer mitfahren möchte, setzt sich auf die Mitfahrbank

Wer auf dem Land wohnt und kein Auto hat, ist aufgeschmissen, wenn kein Bus fährt. Außer er oder sie wäre so gut zu Fuß, dass es ihm oder ihr nichts ausmacht, größere Strecken federnden Schrittes zurückzulegen. Sofern dies nicht der Fall ist, hilft möglicherweise eine Mitfahrbank, wie sie – nach Vorbildern in der Eifel und in Nordhessen – seit einer Woche in Dächingen aufgestellt ist. Vorbeifahrenden Autolenkern signalisiert sie, dass darauf sitzende Personen mitgenommen werden möchten.

Was woanders funktioniert, könnte auch für Dächingen eine Lösung des Problems sein, dachten sich Alexandra Köhler, Tobias Majer, Tobias Scheffold, Julian Springer und Werner Striebel. Bei Majers Laden stellten sie eine von Ortsvorsteher Alfons Köhler gestiftete Bank auf und befestigten an einer ausgedienten Bühnentraverse der Ex-Band Sixpäc einen hochdrehbaren roten Arm mit gestrecktem Daumen. (ef)