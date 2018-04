Wenn drei Rektoren einer Schule plaudern

Die Realschule Ehingen wird 50 Jahre alt. Ein besonderes Jubiläum, das am Samstag, 5. Mai, mit einem Festtag an der Schule gefeiert wird. Die drei Rektoren Robert Hölz (von 1968 bis 2001), Paul Geiselhart (2001 bis 2016) und Alexander Bochtler (seit 2016) haben sich nun getroffen, um in Erinnerungen zu schwelgen und natürlich auch, um in die Zukunft zu blicken.

Wenn sich die Türe zum Büro des Schulleiters öffnet und gleich drei Generationen an Rektoren an einem Tisch sitzen, deutet dies auf etwas sehr Besonderes hin. „Es gibt wenig Schulen, die alle Rektoren an einen Tisch bekommen“, sagt der aktuelle Chef Alexander Bochtler, der seit dem Jahr 2016 Schulleiter der Realschule ist. Der Mann der ersten Stunde – quasi der Gründungsrektor – ist aber Robert Hölz, der sich mit seinen 79 Jahren bester Gesundheit erfreut. „Am 9. September 1968 haben wir mit 94 Schülern in zwei Klassen in Ehingen begonnen. Damals waren wir noch an der Michel-Buck-Schule untergebracht“, erinnert sich Hölz, der damals kommissarischer Schulleiter gewesen ist. Als weitere Lehrkraft war Berta Frankenreiter mit im Boot. „Es war damals eine quetschende Enge an der Michel-Buck-Schule. Zwar gab es schon die Realschule in Munderkingen, aber sonst weit und breit keine“, sagt Robert Hölz. Denn damals, im Jahre 1966, war es Ministerpräsident Kurt-Georg Kiesinger, der mit dem Landtag die Gründung von 160 neuen Realschulen, 90 Gymnasien und 100 beruflichen Gymnasien beschlossen hatte. Im Schuljahr 1969/70 zwang die Raumnot die Realschule in Ehingen dazu, drei Klassen in die Oberschaffnei auszulagern. Am 9. Juli 1970 wurde Robert Hölz mit 32 Jahren nun offiziell zum Realschulrektor ernannt und war damals der jüngste Realschulrektor im Land. Im August 1971 hat die Realschule Ehingen ihre neue Heimat am Wenzelstein gefunden, 1972 stieß Paul Wätzig als Konrektor zur Schule.

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Ehinger Realschule war im Jahr 1974, als die ersten 80 Absolventen in der alten Stadthalle verabschiedet wurden. Den höchsten Schülerstand hatte die Ehinger Realschule im Jahr 1979, als 843 Schüler in 29 Klassen unterrichtet wurden, aktuell gehen 677 Schüler auf die Realschule.

32 Jahre lang war Robert Hölz an der Spitze der Realschule Ehingen, hat sie geprägt und weiterentwickelt bis zu seinem Ruhestand 2001. Dann hat Paul Geiselhart aus Zwiefalten den Posten des Schulleiters übernommen. „Ich kannte damals in Ehingen niemand. Ich habe mich auf die Stelle beworben, weil ich die Möglichkeit gesehen habe, hier Dinge zu bewegen“, sagt der heute 65-Jährige und fügt schnell hinzu: „Ich habe keine Stunde bereut. Natürlich gab es auch schwierige Zeiten, nicht alle Schüler und Eltern waren einfach, aber meine Arbeit hat mich sehr zufriedengestellt.“

In seiner Zeit wurde vor allem viel gebaut und renoviert. „Fast alle Fachräume wurden saniert, die Turnhalle ebenso. Das größte Vorhaben war natürlich der Bau der neuen Mensa, der im Jahr 2008 fertiggestellt wurde. Die letzte Baumaßnahme meiner Amstzeit war dann der Kunstrasenplatz“, sagt Geiselhart, der sich während seiner Zeit als Rektor auch mit der politischen Wahrnehmung der Realschulen beschäftigen musste. „Es gab schon eine Zeit, als das politische Damokles-Schwert über der Schulart Realschule schwebte. Aber solange die Politik der Realschule kein Ende setzt, habe ich keine Angst um die Schulart“, sagt Geiselhart, dessen Nachfolger und aktueller Rektor Alexander Bochtler seit dem Jahr 2016 im Amt ist. „Das Potenzial in Ehingen ist immens. Hier gibt es alle Schularten und durch unsere Bildungspartnerschaften mit Firmen, aber auch den beruflichen Schulen, haben unsere Schüler nach der Zeit an der Realschule alle Möglichkeiten“, betont der 45-jährige Alexander Bochtler. Denn rund 50 Prozent der Absolventen gehen an weiterführende Schulen.

Blickt Alexander Bochtler in die Zukunft seiner Schule, gilt für ihn vor allem, das Profil der Realschule Ehingen weiter zu schärfen, was die Schule beispielsweise mit dem bilingualen Zug bereits getan hat.

Gefeiert wird der runde Geburtstag der Schule am Samstag, 5. Mai, mit einem Frühstück für die Ehemaligen. Um 11 Uhr folgt dann ein Festakt mit geladenen Gästen, bevor sich ab 12.30 Uhr die Realschule Ehingen für die Besucher öffnet.