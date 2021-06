Wenn die Streetball-Anlage zum Trainingsplatz wird

Die Basketball-Saisons 2019/20 und 2020/21 mussten durch die Corona-Pandemie unterbrochen werden. Ein regelmäßiges Training war somit auch plötzlich nicht mehr möglich, wodurch die sportliche Fitness einiger Spieler hart auf die Probe gestellt wurde. Inzwischen ist die Lage erfreulicherweise deutlich besser und es sind wieder sportliche Aktivitäten im Freien möglich.

So oft es geht draußen spielen

Seit nun etwa drei Wochen nutzt die Basketballmannschaft der TSG Ehingen Herren 2 die große Streetball-Anlage in Ehingen auf dem Festplatzgelände als Trainingsplatz. „Ein Training in der Halle wäre inzwischen auch wieder möglich, doch solange das Wetter mitmacht, versuchen wir immer draußen an der frischen Luft zu spielen. Dadurch ist die Gefahr einer Ansteckung einfach deutlich geringer, als in der Halle“, sagt Spielertrainer Felix Pfeifer.

Test vor dem Training

Dennoch werden die 3G von den Spielern eingehalten. Ein Großteil der 15-köpfigen Mannschaft ist bereits vollständig geimpft. Die restlichen Spieler lassen sich vor jedem Training testen.

Für die kommende Saison ist das Team nicht nur durch neue von Sport X gesponserte Warm-Up-Shirts gut ausgestattet, sondern wird auch von „Sport X“-Firmenchef Julian Hagel persönlich körperlich wieder fit gemacht. Ein Zirkeltraining für die ganze Mannschaft soll die müden Corona-Knochen wieder in Form bringen. Die Basketballer sind für die neugewonnene Unterstützung sehr dankbar und freuen sich schon jetzt auf die kommende Saison.