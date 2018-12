Wenn dick sein krank macht

Adipositas – hinter diesen zehn Buchstaben verbirgt sich eine chronische Krankheit. Damit ist nicht die Frage gemeint, ob man mit zwei oder drei Kilo weniger im Bikini eine noch bessere Figur machen könnte, sondern es geht um massives, teilweise auch krankhaftes Übergewicht. Die Krankheit wird häufig unterschätzt und Betroffene teilweise diskriminiert – mit Folgen für Körper und Seele. In Ehingen ist nun ein Netzwerk entstanden.

Der sogenannte Body-Mass-Index (BMI) gilt in Deutschland nach wie vor als Standard für die Beurteilung des Übergewichts. Bei einem Body-Mass-Index zwischen 30 und 40 spricht man von Fettleibigkeit, ab 40 von einer schweren krankhaften Adipositas. Das krankhafte Übergewicht ist ein großes Thema für die Krankenkassen. Schließlich begünstigt starkes Übergewicht zahlreiche Folgekrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Stoffwechsel- oder Herz-Kreislauferkrankungen oder Gelenkbeschwerden. Noch gravierender ist aber in vielen Fällen der individuelle Leidensdruck. Viele stark übergewichtige Menschen ziehen sich immer mehr zurück – aus Angst vor Reaktionen ihres Umfelds. Auch im Alltag gibt es viele Hürden: Übliche Haushaltswaagen enden bei 150 Kilo, Stühle in Cafés oder der Sessel im Kino sind oft zu schmal, viele Sportgeräte oder Betten nur bis zu einem Höchstgewicht von 120 Kilo zugelassen. Viel schlimmer sind aber die Erfahrungen, die adipöse Menschen mit fremden Menschen auf der Straße machen. Nicht wenige berichten von Beschimpfungen deutlich unter der Gürtellinie.

Ich sage ihnen schon im ersten Gespräch, dass ich weiß, dass sie es alleine nicht schaffen können und dass wir ihnen helfen können. Bernd Nasifoglu vom Alb-Donau Klinikum Ehingen

Ab einem gewissen Punkt stecken die Patienten in einem Teufelskreis. Ihr hohes Gewicht, die Scham oder bereits vorhandene körperliche Ein-schränkungen machen es ihnen schwer, sich zu bewegen. Zahlreiche Diäten haben dafür gesorgt, dass sie selbst bei kleinen Nahrungsmengen nicht mehr abnehmen und der Frust nach Negativerlebnissen den Teufelskreis noch beschleunigt.

Patienten abholen

„An diesem Punkt hole ich meine Patienten ab. Ich sage ihnen schon im ersten Gespräch, dass ich weiß, dass sie es alleine nicht schaffen können und dass wir ihnen helfen können“, erklärt der Viszeralchirurg Bernd Nasifoglu, Sektionsleiter im Alb-Donau Klinikum Ehingen. Er hat zusammen mit der erfahrenen Ernährungsmedizinerin Dr. Ruth Krauss aus Erbach und weiteren Partnern ein Adipositas Netzwerk gegründet. „Eine Disziplin alleine könnte den Patienten nicht wirklich helfen – im Verbund von Ernährungsmedizin, Internisten, Psychiater, spezieller Physiotherapie, Bewegungstherapie, Ernährungsberatung, und operativen Methoden erreichen wir sehr viel mehr“.

Wichtig ist mir, den Fokus nicht rein auf dem Gewicht zu haben. Dr. Ruth Krauss, Ernährungsmedizinerin aus Erbach

Der Einstieg ins Netzwerk geht immer über die Ernährungsmedizin. Dr. Krauss legt großen Wert auf eine gründliche Anamnese und schlägt wenn möglich dann zunächst konservative Methoden vor. Je nachdem, welche Unterstützung ein Patient benötigt, kommen dabei die Ernährungsberatung und –therapie, die Bewegungstherapie sowie eine psychologische Unterstützung in Betracht.

„Wichtig ist mir, den Fokus nicht rein auf dem Gewicht zu haben. Vielmehr geht es um eine Gesamtgesundheitsbetrachtung, also auch die Frage, ob Begleiterkrankungen vorhanden sind, wie fit der Patient ist und wie hoch sein Leidensdruck ist. Die Kanadier haben da mit dem Edmonton Obesity Staging System (EOSS) ein System zur Beurteilung von Adipositas, das ergänzend zum BMI auch Aspekte abbildet, die beim BMI keine Rolle spielen. Sie fragen nach der Beurteilung des Gewichts in einem zweiten Schritt danach, ob Körper, Seele oder Funktion beeinträchtigt sind, ob also das Übergewicht krank macht“, erklärt Dr. Krauss.

Mehr entdecken: Arzt fordert mehr Therapie für extrem dicke Kinder

Ein fettleibiger Junge steht an einem Badesee. 26,3 Prozent der Fünf- bis Siebzehnjährigen in Deutschland Übergewicht, 8,8 Prozent sind von Adipositas und damit von extremen Übergewicht betroffen. (Foto: Sebastian Kahnert / DPA)

Steht das Ziel Gewichtsreduktion, so werden in ihrer Praxis die nächsten Schritte geplant. Der Hausarzt des Patienten ist dabei weiterhin der erste und wichtigste Ansprechpartner. Die Praxis von Dr. Krauss deckt in enger Zusammenarbeit mit diesem das Fachthema Adipositas ab. Ist absehbar, dass ein Patient rein konservativ (also ohne OP) sein Ziel erreichen kann, so wird dieser Weg beschritten. Bei der zweiten Gruppe kommen beide Wege in Betracht. Hier wird zunächst geschaut, was durch konservative Maßnahmen erreicht werden kann. Gelingt es diesen Patienten innerhalb von sechs Monaten, fünf bis zehn Prozent ihres Ausgangsgewichts zu verlieren, können sie diesen Weg weiterbeschreiten. Gelingt dies nicht, kommen bariatrische (solche, die zur Gewichtsreduktion beitragen) Operationen in Frage.

Das Leben danach

Bei einigen Patienten ist von vornherein klar, dass nur eine OP zum gewünschten Ergebnis führen kann. Aber auch diese Patienten werden zunächst über mehrere Monate durch verschiedene Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen unterstützt. Dies schreiben zum einen die Krankenkassen vor, aber beide Ärzte betonen den Wert dieser Maßnahme: Der Patient kann so schon vor seiner OP auf sein Leben danach vorbereitet werden, günstige Verhaltensweisen können sich so schon einschleifen und das reduzierte Körpergewicht hilft zudem, OP-Komplikationen zu verringern.

In der Chirurgischen Klinik des Alb-Donau Klinikums Ehingen werden alle etablierten OP-Verfahren angeboten. Zum Einsatz kommen vor allem der so genannte Schlauchmagen und der Magenbypass. Beide Operationen sorgen durch eine Verkleinerung des Magens, eine Verkürzung der Magen-Darm-Passage oder eine Kombination beider Verfahren dafür, dass die Patienten weniger essen können und die Nahrungsaufnahme über den Darm verringert wird. Sie helfen dadurch, krankhaftes Übergewicht abzubauen. Voraussetzung für eine Operation ist neben anderen Faktoren ein BMI von über 40 oder von über 35, wenn bereits Folgeerkrankungen eingetreten sind.

Dabei ist das Krankenhaus auch von der Infrastruktur auf starke Patienten eingestellt. In allen OP Sälen sind die Liegen und OP-Säulen für ein hohes Körpergewicht zugelassen und auch die neuen Betten halten dieses aus. Zudem ist es ein Vorteil, dass wichtige Spezialisten für Gelenkerkrankungen und plastische Chirurgie direkt vor Ort sind.

Mehr entdecken: Schlafentzug setzt Belohnungssystem in Gang