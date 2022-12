Wenn der Strom aus dem Baggersee kommt

Schwimmende Photovoltaik-Anlagen (Floating-PV) können einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten. Das zeigt eine Potenzialstudie des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme. Die LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) hat das Potenzial für infrage kommende Gewässerflächen auf Baggerseen in aktiver Auskiesung im Land aufbereitet und stellt diese nun im Energieatlas Baden-Württemberg übersichtlich zur Verfügung. Zwei Seenbereiche im Alb-Donau-Kreis sind laut Landesanstalt für entsprechende Projekte geeignet: Die Kiesgrube Ersingen und die Kiesgrube Rißtissen. Insgesamt könnten in der aktuellen Situation in der Spitze rund 23 Megawatt mit den schwimmenden Anlagen produziert werden.

Sieben Seeflächen geeignet

Insgesamt handelt es sich im Alb-Donau-Kreis um sieben Seeflächen die geeignet oder bedingt geeignet für schwimmende Solaranlagen sind. Je nach Dichte der Belegung könnten zusammengerechnet Leistungen von 23,19 Megawatt, 19,19 Megawatt oder 5,08 Megawatt erreicht werden. Die Berechnungsbeispiele der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg beziehen sich dabei darauf, ob 0,6 MW pro Hektar Seefläche oder 1,2 MW installiert werden.

Zudem kommt es bei den Modellen noch darauf an, ob die gesamte nutzbare Fläche, zehn Prozent oder 45 Prozent genutzt werden. Denn es ist ganz genau festgelegt, wie viel des jeweiligen Gewässers mit Solarpanelen abgedeckt werden darf. Zwischenzeitlich wurden vom Bundesgesetzgeber für schwimmende PV-Anlagen konkrete Vorgaben für einen maximalen Bedeckungsgrad des Gewässers von 15 Prozent und einen Mindestabstand zum Ufer von mehr als 40 Metern festgelegt, um so vorsorglich die Gefahr einer möglichen ökologischen Beeinträchtigung der Gewässer zu minimieren. Diese bundesrechtlichen Vorgaben führen in der Praxis zu einer deutlichen Reduktion der tatsächlich nutzbaren Seefläche.

Erste Orientierung

„Diese Berechnungen dienen als erste Orientierung für Planer und Kieswerkbetreiber und können eigene Planungen mit sachverständigen Anbietern nicht ersetzen“, erläutert Ulrich Maurer, Präsident der LUBW und fügt an, dass schwimmende Photovoltaikanlagen für Kieswerkbetreiber profitabel sein können, da sie den erzeugten Strom für den Betrieb ihrer schweren Maschinen direkt nutzen können.

Die Höhe dieses selbstgenutzten PV-Stromanteils ist entscheidend für die Rendite des gesamten Anlagenbetriebs, da dieser Anteil mit den vermiedenen Bezugsstromkosten verrechnet und damit höher kalkuliert werden kann als die Vergütung für den eingespeisten PV-Stromüberschuss. Neben Aufdach- und Freiflächenanlagen hat Floating-PV damit das Potenzial, eine weitere wichtige Säule der Photovoltaik-Stromerzeugung im Land zu werden.

Hohe Hürden

Günther Müller vom Unternehmen Koch, welches die Baggerseen und die Kiesfelder bei Ringingen bewirtschaftet und der Energieexperte der Firma ist, berichtet, dass Koch bezüglich schwimmender PV-Anlagen in engem Kontakt mit dem zuständigen Verband ISTE (Industrieverband Steine Erden Baden Württemberg) steht. „Wir als Unternehmen denken schon seit einiger Zeit über eine Floating PV nach, haben aber noch keine konkreten Pläne. Aus unserer Sicht wäre eine Anlage ideal, da wir tagsüber produzieren und somit die Sonnenenergie unmittelbar nutzen könnten“, so Müller. Leider höre das Unternehmen jedoch von anderen Kieswerkbetreibern, dass es nach wie vor große Hürden zu überwinden gebe und ein solches Verfahren mit viel Aufwand verbunden sei.

Das Unternehmen bedauere sehr, dass es gleich zwei gesetzliche Parameter gebe, die die Nutzung der Sonnenenergie teilweise unmöglich machten. „Es dürfen maximal 15 Prozent der Seefläche belegt werden und ein Mindestabstand von 40 Metern zum Ufer ist einzuhalten. Damit scheiden viele Seen aus, die eine ideale Fläche zur nachhaltigen sauberen Energieerzeugung darstellen. Solange wir uns diesen Luxus leisten, dürfen wir uns nicht wundern, wenn weiterhin Strom aus Gas und Kohle erzeugt wird.“

Hohe Dichte an Baggerseen

„In Baden-Württemberg weist insbesondere der Oberrheingraben eine hohe Dichte von aktiv betriebenen Baggerseen und damit eine Vielzahl von potenziellen Flächen für schwimmende Photovoltaik-Anlagen auf“, so Ulrich Maurer. Kieswerkbetreiber können mit den Karten schnell einschätzen, ob ihr See generell dafür infrage kommt. Mithilfe eines Ampelsystems für geeignete und bedingt geeignete Baggerseen wird das theoretische Potenzial im Energieatlas visuell dargestellt. Dieses liegt für die 71 ermittelten Baggerseen je nach betrachtetem Szenario zwischen 0,28 bis 1,13 Gigawatt Peak. Wirtschaftlich-praktisch erschließbare Potenzialflächen befinden sich zumeist am Oberrhein. Dies entspricht der hohen Seendichte in dieser Region. Gleichzeitig werden im Oberrheingraben wohl auch künftig Sande, Kiese und Schotter gehäuft abgebaut, so dass in dieser Region in Zukunft noch weitere geeignete FPV-Standorte entstehen können. Aber auch die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Sigmaringen und Ravensburg bieten Potentiale für die schwimmende Photovoltaik. Auch hier gibt es genügend aktive Kiesgruben und Baggerseen, die sich eignen.

Das Solarpotenzial auf Baggerseen gliedert sich in eine Reihe informativer Photovoltaik-Themen des Energieatlas Baden-Württemberg ein. Die interaktiven Karten für das Potenzial von Floating-PV auf Baggerseen können dort von allen Interessierten eingesehen werden. Mit wenigen Klicks kann überprüft werden, ob eine Nutzung von Solarenergie auf einem Baggersee denkbar ist. Mit Angaben zur Potenzialfläche des Gewässers und des resultierenden Solarpotenzials bieten die Karten eine Übersicht, welches Potenzial für Floating-PV-Anlagen im Land vorhanden ist.

Bei Baggerseen in Auskiesung wird vom Fraunhofer Institut davon ausgegangen, dass sich durch die andauernden Kiesarbeiten noch kein Ökosystem mit hoher Biodiversität oder geschützten Arten entwickeln konnte. Da eine umweltverträgliche Implementierung der Technologie in Baden-Württemberg angestrebt wird, werden durch diese Beschränkung Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Floating-PV auf die Seenökologie minimiert, so die Wissenschaftler. Würde man Baggerseen mit schon vollzogener Auskiesung in die Betrachtungen mit einbeziehen, verdopple sich die Summe aller Floating-PV-Potenzialflächen nahezu.