Wenn der Letzte von 626 das Ehinger Werk verlässt

Ein Großer tritt ab: Kürzlich verließ der letzte LTM 1500-8.1 das Liebherr-Werk in Ehingen. Das 626. Exemplar des erfolgreichsten Großkrans aller Zeiten machte sich auf den Weg nach Südamerika. Dort übernahm das brasilianische Kran-, Schwerlast- und Hubarbeitsbühnen-Unternehmen Locar den 500-Tonner in seiner Niederlassung in Serra im Bundesstaat Espírito Santo. Der neue LTM 1500-8.1 ist bereits der siebte Kran dieses Typs, den Locar in den vergangenen Jahren angeschafft hat.

Auf der Bauma 1998 vorgestellt

Vor 23 Jahren hatte Liebherr auf der Bauma 1998 den Acht-achsigen LTM 1500-8.1 präsentiert. Mit seiner hohen Tragkraft, enormen Zuverlässigkeit und Mobilität auf der Straße sowie auf Baustellen entwickelte er sich weltweit zu einem beliebten Kran für unterschiedliche Einsatzgebiete.

Auch bei der Entscheidung von Locar spielte eine wichtige Rolle, dass der LTM 1500-8.1 flexibel und universell einsetzbar ist. Amilcar Spinetti Filho, Technischer Direktor von Locar: „Die 500-Tonner sind für unser Unternehmen von großer strategischer Bedeutung, da sie es uns ermöglichen, in verschiedenen Marktsegmenten wie Windkraft, Petrochemie und Zellulose tätig zu sein. Der LTM 1500-8.1 ist ein Kran, der trotz seiner hohen Leistung schnell einsatzbereit ist und sowohl im Rahmen von Langzeit- als auch Kurzzeit-Vermietungen eingesetzt werden kann.“

Austauschbarkeit gewährleisten

Alle 500-Tonnen-Mobilkrane bei Locar tragen den Namen Liebherr. „Wir haben beschlossen, die Marke beizubehalten, um die Austauschbarkeit zu gewährleisten. Zudem sind wir mit den LTM 1500-8.1 in unserer Flotte sehr zufrieden. Wir arbeiten in ganz Brasilien und sind praktisch in allen Wirtschaftsbereichen vertreten. Den neuen LTM 1500-8.1 können wir aufgrund seiner Vielseitigkeit in praktisch allen Sektoren einsetzen. Das zeigen unsere gute Erfahrung mit den bereits vorhandenen Kranen desselben Modells. Der LTM 1500-8.1 ist ein in Brasilien und weltweit gut eingeführter Kran“, so Spinetti.

Die Firma Locar feiert in diesem Jahr 33-jähriges Bestehen. Spinetti berichtet: „Der Kran wurde zu einem wichtigen Zeitpunkt für unser Unternehmen ausgesucht, denn wir feiern gerade 33 Jahre Konsolidierung als eines der größten Unternehmen in Lateinamerika. Zu Liebherr hat Locar eine langjährige gute Partnerschaft und wir haben beschlossen, sie noch weiter zu vertiefen.“

Das Unternehmen Locar Guindastes e Transportes Intermodais S.A. wurde im Jahr 1988 gegründet und hat sich auf Kranvermietungen, Schwertransporte und Hubarbeitsbühnen spezialisiert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 1100 Mitarbeitende und hat 200 Mobilkrane im Fuhrpark.