Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Vorhofflimmern ist eine Volkskrankheit, kann Herzschwäche verursachen und ist bei älteren Menschen und da besonders bei Männern stark verbreitet. Oliver Boy, Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin im Kreiskrankenhaus Ehingen, hat im Rahmen der Herzwoche 2018 darüber informiert.

„Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Wer hat es?“, fragte Boy seine 160 Zuhörer und viele Hände gingen daraufhin in die Höhe. In Deutschland leiden rund 1,8 Millionen Menschen daran, Bluthochdruck, Übergewicht, Herzklappenerkrankungen, Herzschwäche und Diabetes seien die Ursachen für die Herzrhythmusstörung, so Boy. Doch es gibt auch ein genetisch bedingtes Vorhofflimmern. „Auslöser sind“, so Boy, „immer Stress, starker Alkoholgenuss, Schlafmangel oder auch große Mengen Koffein.“ Die Vorhöfe schlagen schnell, 300 bis 600 Schläge in der Minute, der sogenannte AV-Knoten, das Erregungsleitungssystem des Herzens, filtert die Impulse, erklärte Boy seinen Zuhörern.

Das Vorhofflimmern erkennt man am Herzschlag bis zum Hals, Druck im Brustkorb und Schwächegefühl. Je älter der Patient ist, umso seltener bemerkt er die Anzeichen. Vorhofflimmern wird über Langzeit EKGs festgestellt, die man seit neustem auch unter die Haut transplantieren kann.

Von Vorhofflattern spricht man, wenn die Vorhöfe des Herzens in Ruhe unregelmäßig 240 bis 340-Mal in der Minute die Kammern dagegen deutlich langsamer schlagen. Anfallartiges Herzrasen nimmt an Häufigkeit zu, innere Unruhe und schnellere Ermüdung sind die Symptome, eine Herzschwäche kann entstehen, Thromben können sich bilden und vom Blutstrom mitgeschleppt werden, ein Schlaganfall droht.

Die Untersuchung des Vorhofflatterns und Flimmerns erfolgt immer zuerst über das EKG und Langzeit EKG, durch Blutuntersuchung und Ultraschall sowie eine Schluckechokardiographie.

Admir Delic, Oberarzt der Inneren Medizin, erklärte den Zuhörern die Wirkung von Blut Gerinnungshemmern und welche Neuheiten es auf dem Markt gibt. Chefärztin Annett Schiefer hatte die Vortragsreihe eröffnet und führte später die Interessenten durch das Ehinger Herzlabor, wo Stentimplantationen durchgeführt werden.