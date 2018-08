Wenn auf der Alb ein Radreifen platzt

Fahrräder kauft man gewöhnlich in der Stadt. Dort gibt es – wie beispielsweise in Ehingen – ein paar darauf spezialisierte Fahrradgeschäfte. Eines davon befindet sich außerhalb des Zentrums in dem weniger als 300 Einwohner zählenden Albteilort Mundingen, „’s Fahrradlädle“ nennt sich der kleine Shop an der Straße „In den Rübteilen“.

Dabei handelt es sich um einen Zweipersonenbetrieb der Größenordnung Kleingewerbe. Das ist ein Unternehmen, das „nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert“. Geschäftssinn und Zuverlässigkeit sind indes nicht von Nachteil, wenn es darum geht, sich ein zusätzliches Einkommen zu sichern. In Mundingen tun dies Michael Gutting und seine Frau Martina Mauz seit 15 Jahren. Sie ist die Chefin, er der Schrauber. „Hat der Herr Doktor die Praxis noch offen?“, vernahm Martina Mauz eines Abends am Telefon. Der Anrufer aus Granheim hatte sich indes nicht verwählt und wollte keinen Doktor der Medizin konsultieren, sondern den mit ihr verheirateten Spezialisten für Zweiradmechanik. Der hatte seinen Laden noch geöffnet und behob das diagnostizierte Übel umgehend.

Schraubenschlüssel aller Art hat der hauptberuflich als Lagerleiter einer größeren Firma tätige Mann mit der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik in einem auf Rollen beweglichen Schubladenkasten geordnet und dazu jede Menge anderes Werkzeug mit jeweils spezieller Funktion. Auch etliche Ersatzteile finden sich in Michael Guttings als Werkstatt eingerichteten Garage.

„Hast du einen Rennradschlauch?“, lautete die Frage eines Radfahrers, der ihn unterwegs anhielt, weil einer der seinen geplatzt war. Gutting hatte, lud Rad und Radler in sein Auto, brachte beide zu seinem Laden und behob den Schaden samt Ersatz des ebenfalls defekten Mantels. Das ist die aus Gewebe und mit gummiertem Profil gefertigte Hülle um den Schlauch eines Rades. Den dünnen Rennradreifen sind die Schotterwege auf der Alb offenbar nicht so bekömmlich wie das als Radler bezeichnete Mischgetränk aus Bier und Limonade dem Radler.

Diesem rät Michael Gutting in jedem Fall zu dickeren Reifen, die dank ihrer härteren Struktur auf schmaler Spur mindestens ebenso leicht dahinrollen. Der Mundinger Schrauber selbst bevorzugt – zumindest im Sommer – Reifen ohne jedes Profil.

„Während andere sich auf Urlaubsreise begaben, habe ich in Fahrradläden gejobbt“, erklärt Michael Gutting seine profunde Kenntnis des per Pedal angetriebenen Zweirads und dessen moderner Fortentwicklung. Dieser hinkt er nicht hinterher, denn regelmäßig besucht er Fortbildungsveranstaltungen und lässt sich nie die Messe Eurobike in Friedrichshafen entgehen. So ist ihm Cube Acid Hybrid ONE 400 29 green´n´black 2018 RH ein ebenso gängiger Begriff wie alles andere, was sich mit oder ohne elektrischen Hilfsmotor auf zwei Rädern bewegt.

Guttings Spezialität sind Einzelanfertigungen nach Kundenwunsch. Von vier bis fünf Großhändlern bezieht er die Komponenten, manchmal auch direkt vom Hersteller.