Wenn Übergewicht krank macht: Das können Sie dagegen tun

Trotz Blitzeis sind 55 Zuhörer zum Vortrag „Adipositas – Wenn Übergewicht krank macht“ ins Hopfenhaus Restaurant im Gesundheitszentrum Ehingen gekommen. Die Referenten Bernd Nasifoglu, Sektionsleiter für Viszeralchirurgie im Alb-Donau-Klinikum Ehingen und Ruth Krauss, Fachärztin für Allgemeinmedizin aus der Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin BDEM in Erbach, gaben ihnen die Gelegenheit, sich ausführlich zum Thema zu informieren und all die Fragen an einen Arzt zu stellen, für die im hektischen Praxisalltag nicht immer genug Zeit ist.

Mit einer eindrucksvollen Zahl machte Nasifoglu die Bedeutung des Themas gleich zu Beginn klar. Weltweit seien im vergangenen Jahr 2,8 Millionen Menschen an den Folgen ihres Übergewichts gestorben. Deshalb sei es so wichtig, die chronische Krankheit Adipositas zu behandeln und die damit verbundenen Folgekrankheiten zu bessern oder auszuschalten.

Risiko für Folgeerkrankungen steigt

Adipositas – davon sprechen Mediziner, wenn der Body-Mass-Index (BMI) einen Wert von mehr als 30 erreicht. Bei einem 1,80 Meter großen Mann ist dies ab 97,2 Kilogramm der Fall, bei einer 1,65 Meter großen Frau ab 81,7 Kilo. Ab diesem Wert steigt das Risiko für Folgeerkrankungen – mit zunehmendem BMI immer deutlicher. Dazu zählen unter anderem Bluthochdruck, Gefäß- und in der Folge auch Organschäden, Diabetes, Gelenkverschleiß, aber auch ein höheres Risiko für bösartige Erkrankungen und Unfruchtbarkeit können die Folge sein.

Mindestens genauso schwer wiegen die seelischen Verletzungen, denn 40 Prozent der stark Übergewichtigen berichten von selbst erlebten negativen Reaktionen in ihrem Umfeld oder auch von völlig fremden Menschen. Der Leidensdruck ist bei vielen hoch, doch wie kann geholfen werden? Zunächst, das machten beide Referenten deutlich, sei es wichtig, anzuerkennen, dass das Übergewicht ab einem BMI von 30 eine chronische Krankheit ist. Sie müsse genauso behandelt werden, wie andere chronische Krankheiten auch. Chronisch bedeute, dass es nicht damit getan sei, kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen und dann wieder alles wie gewohnt zu machen. Zwar wisse man heute, dass bei 70 Prozent der Betroffenen eine genetische Beeinflussung vorliege, aber da hier mehrere Gene direkt und indirekt wirken und man zumindest derzeit noch keinen Behandlungsansatz aus diesem Bereich habe, gelte es, sich den Faktoren zu widmen, die man auch beeinflussen könne.

30 Minuten am Tag bewegen

Stoffwechselstörungen spielten nur bei einem kleinen Teil der Betroffenen eine wesentliche Rolle, daher sei vor allem das Thema Bewegung und Essen von zentraler Bedeutung. Nach Angaben der WHO ist Bewegungsmangel heute eines der größten Gesundheitsprobleme überhaupt. Dabei könne man bereits mit 30 Minuten täglich sehr viel erreichen. „Dabei reicht es, wenn man schnauft, die Brühe muss einem noch nicht herunterlaufen“ so Krauss. Wichtig sei, die 30 Minuten ohne Pause zu absolvieren, deshalb zähle Hausarbeit nicht dazu.

Seit Mitte der 60er-Jahre habe die tägliche Kalorienzufuhr im Durchschnitt in Deutschland um 600 Kilokalorien zugenommen. Um dies auszugleichen, müsse man täglich eine Stunde stramm walken. Da dies aber die wenigsten machen, sei das Übergewicht in der Gesellschaft in dieser Zeit stark angewachsen. Bereits 15 Prozent der Jugendlichen haben einen deutlich zu hohen BMI.

Freie Zucker sind ein Problem

Der in vielen Fertigprodukten versteckte Zucker führe, so Nasifoglu, zu einer Art Zuckersucht. Ein Problem seien vor allem die freien Zucker. Darunter versteht man zugesetzten Zucker, wie er in Fertiggerichten, Süßgetränken und Süßigkeiten zu finden ist. Maximal zehn Prozent der Kalorienaufnahme sollten aus diesen freien Zuckern bestehen. Im Durchschnitt entspreche dies 16 Würfelzuckerstücken am Tag. Bereits mit 750 Milliliter Apfelsaftschorle ist die maximale Tagesdosis erreicht. „Die zehn Prozent Empfehlung ist mit verarbeiteten Lebensmitteln nahezu nicht hinzubekommen“, so Krauss. Sie empfahl, selbst zu kochen und dabei bewusst die Lebensmittel auszusuchen, die wenig zugesetzten Zucker enthalten.

In der konservativen Behandlung setze man heute auf eine Kombination aus Ernährungs- und Bewegungstherapie, bei Bedarf unterstützt durch psychologische Begleitung und in wenigen Fällen durch Medikamente. Ab einem gewissen Grad an Übergewicht kann durch konservative Behandlung keine wesentliche Gewichtsabnahme mehr erzielt werden.

„Das Ziel ist die Nicht-Zunahme und wenn es innerhalb eines Jahres zu fünf bis zehn Prozent Gewichtsabnahme kommt, dann ist das ein großer Erfolg“ so Krauss. Eine Person mit einem Anfangsgewicht von 150 Kilo käme so im günstigsten Fall auf 135 Kilo. Lohnt sich dafür der ganze Aufwand? „Auf jeden Fall“ ist sich die Medizinerin sicher. „Optisch sieht man da noch nicht wirklich viel, aber diese zehn bis 15 Kilo machen bei den Begleiterkrankungen sehr viel aus. Für die Gesundheit kann man dabei viel erreichen.“ Krauss machte deutlich, dass es immer um individuelle Lösungen für jeden Patienten gehe. Die unterschiedliche Kostenerstattung durch die Krankenkassen stellt für viele Patienten eine große Einschränkung dar und macht eine einheitliche Betreuung derzeit kaum möglich.

OP ist kein Zuckerschlecken

Nasifoglu ging kurz auf die chirurgischen Möglichkeiten von Schlauchmagen, über Magen-Bypass und Omega-Bypass ein. Eine OP eröffne zwar die Chance, innerhalb von zwei Jahren 40 bis 80 Kilo zu verlieren, sie sei aber keineswegs der einfache Weg. Die ersten zwei Jahre seien kein Zuckerschlecken, das machte auch eine erst kürzlich operierte Patientin deutlich. Man müsse erst mal lernen, dass man nur noch ganz minimale Mengen essen könne. Handle man gegen die ärztlichen Empfehlungen, bestrafe einen der Körper sofort durch Schmerzen oder Erbrechen. Sie wie auch eine schon länger operierte Patientin machten aber auch deutlich, dass es viel Arbeit, Disziplin und Einschränkungen erfordere, dass sie die OP aber keineswegs bereuten. Eine Patientin berichtete, wie sie 65 bis 70 Kilo verlor und heute ein vollkommen anderes Leben lebe.

Zum Ende des Vortrags gab es noch viele alltagstaugliche Tipps. So solle auf Diäten verzichtet werden, da diese mehr schaden als langfristig nutzen. Die Änderung der Lebensweise solle schrittweise erfolgen, so könne man auch den inneren Schweinehund im Zaum halten. Die Devise sei: weniger Zucker und Fertigprodukte, dafür mehr Ballaststoffe, mehr gute Fette und mehr Omega-3-Fettsäuren. Beratung und Unterstützung finden Patienten seit Kurzem im neu gegründeten „Adipositas Netzwerk Alb-Donau“.

