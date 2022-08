Weniger Azubis als im Vorjahr

2514 Jugendliche im Gebiet der Handwerkskammer Ulm haben sich in diesem Ausbildungsjahr für eine Lehre in einem von mehr als 130 zukunftsfähigen Handwerksberufen entschieden, teilt die Kammer mit. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 108 neue Auszubildende weniger. „Eine handwerkliche Ausbildung ist eine Chance für junge Menschen. Sie können sich selbst verwirklichen und mit ihren Fähigkeiten einen Beitrag zu Umweltschutz und Mobilitätswende leisten. Weltverbesserer wird man nicht über Nacht. Azubis müssen es bis zu drei Jahre lang im Handwerksbetrieb lernen“, sagt Karine Gaule, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Ulm.

Mit Abitur starten immer mehr junge Menschen in eine handwerkliche Ausbildung. In diesem Ausbildungsjahr haben 432 Abiturientinnen und Abiturienten diesen Karriereweg eingeschlagen. Das sind mehr als 17 Prozent der Azubis. Im Vorjahr waren es rund 15 Prozent.

Viele Jugendliche interessieren sich in diesem Ausbildungsjahr für sogenannte grüne Handwerksberufe. Dazu gehören beispielsweise Kfz-Mechatroniker, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder der Analagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik. Von der Ostalb bis zum Bodensee sind zum Start des Ausbildungsjahres rund 540 Lehrstellen frei. Eine Ausbildung muss nicht automatisch zum 1. September beginnen. Jugendliche können auch zu einem späteren Zeitpunkt starten. Wer also unentschlossen ist, aber gerne mit den Händen umsetzen möchte, kann sich an die Ausbildungsberater der Handwerkskammer Ulm wenden. Freie Lehrstellen und Praktikumsplätze findet man unter www.hwk-ulm.de/ ausbildungsboerse.

Im Alb-Donau-Kreis haben sich 318 junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entschieden, der Abiturientenanteil liegt bei 16,5 Prozent, 71 Lehrstellen sind unbesetzt. Im Stadtkreis Ulm sind es 226 Auszubildende, der Abiturientenanteil beträgt 17,5 Prozent. Es sind noch 35 Lehrstellen offen. Im Landkreis Biberach gibt es 331 Auszubildende, der Abiturientenanteil liegt bei 16 Prozent. Hier sind noch 89 Lehrstellen offen.