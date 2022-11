Wenige Einsätze, wieder mehr Ausbildung

Es ist ein sehr ruhiges Einsatzjahr für die Freiwillige Feuerwehr Rißtissen gewesen. Das berichtet Ralf Glöggler, Abteilungskommandant in Rißtissen, auf der Hauptversammlung am 12. November im Feuerwehrgerätehaus Rißtissen.

Wie es in einer Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr heißt, rückte sie lediglich zu fünf Einsätzen aus. Corona sei auch 2022 noch ein Thema. Es habe erst seit Mitte März wieder ein normaler Übungsbetrieb stattfinden können. Es wurden laut Mitteilung zwölf Übungen abgehalten. Hinzu sei noch eine Atemschutz- und eine Maschinisten-Übung für die jeweiligen Kameraden gekommen.

In den vergangenen zwei Jahren habe in Rißtissen keine Hauptübung mehr stattgefunden. Ein Aktionstag Feuerwehr soll 2023 die Hauptübung ersetzen, da dieser den Besuchern ermögliche, selbst einmal Hand anzulegen.

Die Ausbildung habe nach zwei ruhigen Corona-Jahren wieder langsam Fahrt aufgenommen. Aktuell besteht laut Mitteilung die Wehr aus 52 Feuerwehrmitgliedern, der Altersschnitt beträgt 37 Jahre. Von den 52 Aktiven haben 44 die Jugendfeuerwehr durchlaufen. In der Rißtisser Jugendfeuerwehr sind aktuell 25 Jugendliche, 20 männlich und fünf weiblich. „Auch hier freuen wir uns über den regen Zulauf an interessierten Jugendlichen“, heißt es in der Mitteilung.