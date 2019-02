Weltladen erinnert an Kreativität der Welt

Ein ganz neues Schaufenster voll mit schönen und praktischen Gegenständen, die aus all dem hergestellt sind, was gemeinhin gedankenlos als verbraucht betrachtet und weggeworfen, „ent-sorgt“ wird, hat nun der Ehinger Weltladen.

Leere Getränkedosen aus Metall, Saftflaschen aus Kunststoff und die auch noch aus dem unverwüstlichen Polyethylenterephatlat, ein Name kaum auszusprechen, deshalb besser bekannt unter dem Kurzzeichen PET. 56 Millionen Tonnen wurden davon 2016 hergestellt, nicht wenig davon landet nach dem Gebrauch in Umwelt und Meeren. Dass dies auch anders gehen kann zeigen die Klickboxen aus den Slums von Südafrika. PET-Flaschen werden von den Mülldeponien und von kommunalen Müllsammlern aufgekauft und in trendige, umweltfreundliche Geschenkboxen verwandelt – von jungen Frauen, oft alleinstehende Mütter, die sich „All Women Recycling“ nennen. Diese erhalten einen gerechten und pünktlich bezahlten Lohn, Weiterbildung in Gesundheit und Hygiene (HIV) und familiäre Unterstützung. Aus Recycling wird Upcycling, aus Abfall also ein höherwertiges Produkt und eine Mahnung an die Wohlstands-und Wegwerfgesellschaft: Es geht auch anders.

So können aus den Verschlüssen von Getränkedosen und alten Autoreifen Gürtel oder Geldbörsen hergestellt werden oder aus der Dose selbst Fahrzeug-Modelle, die in jeder Vitrine ein gutes Bild abgeben.

Schon seit Jahren werden im Weltladen Ehingen die nahezu unverwüstlichen Taschen angeboten, die aus Getränkeverpackungen von einer Fraueninitiative auf den Philippinen zerschnitten und wieder neu zusammengefügt werden. Aus alten Reissäcken werden in Bangladesch Badetaschen gemacht, mit denen man am Strand oder im Freibad so Eindruck schinden kann wie mit einer Designertasche – eben etwas Besonderes. Aus Altpapier und alten Katalogen werden in Sri Lanka feste und massive Boxen, in denen man allerhand aufbewahren kann, und in Burkina Faso werden aus Altstahl Figuren gemacht, die jedes Zimmer zieren. Die Kreativität der Welt ist im Schaufenster des Weltladens zu besichtigen, von Sabine Falk-Seitz und Sigrid Klein so präsentiert, dass das Anschauen eigentlich schon eine Aufforderung zum Kauf ist - man muss nur den Laden betreten und aus dem Angebot das Schöne, das Praktische, das Passende heraussuchen. Dass es dem Weltladen selbst ernst ist mit der Nachhaltigkeit, die sich die Lokale Agenda auf die Fahnen geschrieben hat, zeigt sich daran, dass er mit dem Vermieter zusammen einiges Geld in ein neues Schaufenster investiert hat. In diesem Falle: Ressourcenschonung durch energetische Sanierung. Auch das hilft der Welt weiter.