Weltklasse-Pianistin brilliert in Ehingen

Der Klavierabend am Mittwoch in der Lindenhalle mit Sophie Pacini sollte begleitet werden von Clemens Gordon an der Viola. Die Proben am Vorabend waren bestens verlaufen, doch am Morgen des Konzerts musste sich Gordon krankmelden. Rasch hatte daraufhin Sophie Pacini das Programm umgestellt und lieferte ein herausragendes Solokonzert ab. Das Konzert war ein Benefizkonzert des Rotary Clubs Ehingen. Der Erlös geht an das Hospiz St. Martinus Alb-Donau in Kirchbierlingen.

Die 26-jährige italienisch-deutsche Pianistin Sophie Pacini war mit ihren flinken Fingern immer im richtigen Moment an der richtigen Stelle des Klaviers, besser gesagt, des Flügels. Keine noch so schwierige Passage aus den Werken von Mozart, Schubert und Chopin war für sie eine zu hohe Klippe. Meisterhaft virtuos und mit spielerischer Leichtigkeit begeisterte sie ihr Publikum, das recht zahlreich erschienen war – wohl gut 200 Zuhörer hatten den Weg in den großen Saal der Lindenhalle gefunden. Dort wurden sie Zeugen einer musikalischen Sternstunde, denn Sophie Pacini zählt zu den größten Begabungen ihrer Generation, und hat nach einem zehnjährigen Studium am Hochbegabteninstitut am Mozarteum in Salzburg 19-jährig ihr Konzertexamen mit Auszeichnung abgelegt. Preise wie der Echo-Klassik in der Kategorie „Nachwuchskünstlerin des Jahres 2015 Klavier“ oder der „Young Artist of the Year“-Award bei den International Classic Music Awards gehören zu ihren Auszeichnungen.

Von Wolfgang Amadeus Mozart brachte die Künstlerin die Klaviersonate a-Moll, KV 310. 1778 war Mozarts Mutter Anna Maria verstorben. In ungewöhnlich direkter Form verarbeitete der 22-jährige Komponist unmittelbar nach dem Tod der Mutter das einschneidende Erlebnis zu einer tragischen Sonate, die er zuvor begonnen haben mag, die er aber nach dem Schock in Paris vollendete. Er versucht den Kopf hochzuhalten, endet aber hart auf dem Boden. Versöhnlich klingen die Kindheitserinnerungen im zweiten Satz, und in sämtlichen Passagen schien es für Pacini ein Kinderspiel zu sein, Mozart in alle Gefühlslagen zu folgen, und die komplette Dramatik jenes Lebensabschnitts des Salzburger Genies in Szene zu setzen, ohne dass der Ausdruck der Gefühle je zum Selbstzweck geworden wäre.

Nicht unähnlich ist Franz Schuberts (1797-1828) Klaviersonate a-Moll, entstanden im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Beginn seiner Syphillis-Erkrankung, der er aufgrund Hinzutretens einer Infektion später erlegen ist. Zumindest ist das Werk in Anlehnung an Mozarts großartige Klaviersonate a-Moll entstanden. Der Blick Schuberts richtet sich hin zu einer ideellen Zukunft. Im zweiten Satz hat auch er Kindheitserinnerungen verarbeitet, und bringt diese in F-Dur zu Gehör. Am Ende findet er sich auf dem Karussell wieder, die Mutter winkt von außen zu.

„12 Variationen für Klavier“ des französischen Liedes „Ah, vous dirai-je, Maman“ KV 265 (300e) – Mama, ich würde Dir gerne etwas sagen – von Wolfgang Amadeus Mozart folgten. Komponiert hatte der Meister die Variationen nach der Sonate a-Moll, wobei er hier aus der Sonate ein kleines Zitat eingebaut hat. Frédéric Chopin (1810-1849) folgte, an die Kompositionstradition Mozarts angelehnt, filigran, frohgemut bis zutiefst betrübt und mit großer Unruhe, die Epoche der Romantik einleitend.

Trotz des Themas Tod, das sich wie ein roter Faden durch die anspruchsvollen Werke zog, fand Sophie Pacini den Weg in die Herzen der Zuhörer, ohne vom kompositorischen Ursprung Abstriche zu machen. Nach einer Zugabe lobte Rotary-Präsident Frank Wirtz die Leistung der Künstlerin mit den Worten „das war einfach fantastisch“.